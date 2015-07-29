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    Казанский «Рубин» определился с заявкой на Лигу Европы

    Казанский «Рубин» заявил 23 игрока на матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

    Вратари: Сергей Рыжиков, Алиреза Хагиги, Тимур Акмурзин, Юрий Нестеренко.

    Защитники: Олег Кузьмин, Маурисио Лемос, Соломон Кверквелия, Гильермо Котуньо, Егор Сорокин, Эльмир Набиуллин.

    Полузащитники: Максим Батов, Карлос Эдуардо, Динияр Билялетдинов, Сергей Кисляк, Магомед Оздоев, Гeкдениз Карадениз, Благой Георгиев, Руслан Камболов, Альберт Шарипов.

    Нападающие: Игорь Портнягин, Владимир Дядюн, Камиль Муллин, Максим Канунников.

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    Источник: ФК «Рубин»

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    29.07.2015 16:45
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    Комментарии (20)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Аvi-8
    1438182519
    Рубин вообще в этом сезоне не должен был быть в еврокубках.
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    АРТЕМ ЦСКА №1
    1438183237
    Казанцы выиграют!Молодежь покажет себя!!!)
    Ответить
    Barmaley041
    1438184561
    состав на 3
    Ответить
    gehinec
    1438185914
    Маладцы надеюсь на победную серию
    Ответить
    112910415
    1438186780
    в добрый час!
    Ответить
    злой зануда
    1438188193
    Рановато вам еще дальше этого розыгрыша.
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    Болельщик 123-777
    1438188537
    Уважаемые болельщики !!!!! Объясните мне пожалуйста это почему Краснодар играет стыковой матч ? Если мы на чистом третьем месте закончили чемпионат . Спасибо заранее !!!!
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    Верг
    1438189434
    они имели ввиду только 2 матча со штурмом
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    nahan
    1438224120
    Мало осталось игроков от состава периода КББ.
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    ologreds
    1694997520
    numo437129
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