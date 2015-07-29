Казанский «Рубин» определился с заявкой на Лигу Европы

Казанский «Рубин» заявил 23 игрока на матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.



Вратари: Сергей Рыжиков, Алиреза Хагиги, Тимур Акмурзин, Юрий Нестеренко.



Защитники: Олег Кузьмин, Маурисио Лемос, Соломон Кверквелия, Гильермо Котуньо, Егор Сорокин, Эльмир Набиуллин.



Полузащитники: Максим Батов, Карлос Эдуардо, Динияр Билялетдинов, Сергей Кисляк, Магомед Оздоев, Гeкдениз Карадениз, Благой Георгиев, Руслан Камболов, Альберт Шарипов.



Нападающие: Игорь Портнягин, Владимир Дядюн, Камиль Муллин, Максим Канунников.



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