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    МКЧ. «Челси» обыграл «Барселону» в серии пенальти

    "Челси» нанес поражение «Барселоне» в серии пенальти в матче Международного кубка чемпионов.

    Автором победного одиннадцатиметрового удара стал форвард Лоик Реми. В составе каталонской команды пенальти не реализовали Ален Халилович и Жерар Пике.

    Основное время матча завершилось ничьей со счетом 2:2. Счет был открыт на 10-й минуте, благодаря удару полузащитника лондонцев Эдена Азара. Во втором тайме голы форвардов Луиса Суареса и Сандро Рамиреса вывели каталонцев вперед. Однако за пять минут до завершения основного времени Гэри Кэхилл добился ничейного исхода встречи.

    «Челси» (Лондон) – «Барселона» (Барселона) – 2:2 (4:2)

    Голы: 1:0 – Азар, 10; 1:1 – Суарес, 52; 1:2 – Рамирес, 66; 2:2 – Кэхилл, 85.

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    29.07.2015 06:14
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    Комментарии (26)
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    Медив
    1438152404
    Какая то Бракселона конечно не соперник для Челси
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    Ахад
    1438153465
    синие в очередной раз вы#бли бабсу...закономерность однако:)
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    Fun_of_Fan
    1438156391
    Ну конечно победили!Молодежка Барсы против основных игроков Челси!Там еще Месси с Неймаром не было!
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    070maks
    1438159935
    Еле успели отыграться против молодёжки, за счёт ошибки третьего вратаря барселоны на выходе, я бы на вашем месте не радовался, а плакал
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    qasi34
    1438161570
    я рассылаю спам, я дурачок
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    311
    1438164467
    В очередной раз за щеку напихали девкам, глоры негодуют!)
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    Belars
    1438167669
    Тут некоторые пишут об ошибке вратаря на последней банке. Внимательней футбол надо смотреть. Фалькао, очередная латинская ш...ха, приобретенная Моуром, невзначай так делает шаг назад в ситуации, когда двигаться надо было вперед, и блокирует барсовского воротчика.
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    nahan
    1438168895
    Маур в восторге...
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    juventus186
    1438171878
    Хм, интересно, а Маур после матча общался с репортёрами, или они, зная его превосходные ораторские троль-способности, решили не рисковать? Всегда знал, что Маур - отличный тренер!:-) Челси с победой, хоть и не ваш болельщик!:-)
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    ologreds
    1694997523
    numo437078
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