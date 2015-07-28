«Краснодар»: «Приходится тратить деньги, чтобы болельщики видели игры ЛЕ»

Заместитель директора по развитию ФК «Краснодар» Александр Александров направил в «Чемпионат.ком» письмо с пояснением информации о трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против словацкого «Слована» на российском телевидении.
«Появившаяся информация в СМИ о трансляции нашей ответной игры со «Слованом» пока не соответствует действительности. Нам пока не удалось договориться с ними о стоимости трансляции. Дело в том, что нам самим приходится оплачивать трансляцию домашнего матча Лиги Европы, чтобы его смогли посмотреть наши болельщики.
Эта ситуация не комфортна для нас в связи с санкциями, наложенными УЕФА. Ведь проблема в том, что наше телевидение не показывает матчи Лиги Европы УЕФА бесплатно, а мы, находясь под санкциями этого самого УЕФА, тратим свои деньги для того, чтобы наши болельщики смогли увидеть матчи этого турнира», – сказано в письме.
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