РФПЛ. «Рубин» уступил «Амкару»

Во втором туре РФПЛ «Рубин» принимал «Амкар». Отметим, что спустя год, казанский клуб вернулся на свою старую арену – стадион «Центральный». В первом тайме команды не создали много моментов и закономерно завершили 45 минут без забитых мячей. В начале второго гол все же состоялся. В свои ворота мяч забил Соломон Кверквелия. Он же спустя 16 минут получил вторую желткую карточку. Окончательный счет установил Георги Пеев с 11-метровой отметки.



«Рубин» – «Амкар» – 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча



26 июля 2015. Казань. Стадион «Центральный»



Гол: 0:1 – Кверквелия, 48 (в свои ворота), 0:2 – Пеев, 90 (с пенальти).





«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Котуньо, Набиуллин, Оздоев, Камболов, Эдуардо, Карадениз, Канунников, Портнягин.

«Амкар»: Герус, Белоруков (Зайцев, 79), Черенчиков, Бутко, Узочукву, Занев, Огуде, Гол (Пеев, 60), Идову, Йовивич (Баланович, 72), Салугин.



Предупреждения: Набиуллин, 14; Кверквелия, 16; Узочукву, 25; Йовичич, 42; Занев, 43; Кузьмин, 43; Черенчиков, 53; Огуде, 54



Удаление: Кверквелия, 64 (за две желтые карточки)



Арбитр: Сергей Карасев (Москва)