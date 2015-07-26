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    РФПЛ. «Рубин» уступил «Амкару»

    Во втором туре РФПЛ «Рубин» принимал «Амкар». Отметим, что спустя год, казанский клуб вернулся на свою старую арену – стадион «Центральный». В первом тайме команды не создали много моментов и закономерно завершили 45 минут без забитых мячей. В начале второго гол все же состоялся. В свои ворота мяч забил Соломон Кверквелия. Он же спустя 16 минут получил вторую желткую карточку. Окончательный счет установил Георги Пеев с 11-метровой отметки.

    «Рубин» – «Амкар» – 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

    26 июля 2015. Казань. Стадион «Центральный»

    Гол: 0:1 – Кверквелия, 48 (в свои ворота), 0:2 – Пеев, 90 (с пенальти).

    «Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Котуньо, Набиуллин, Оздоев, Камболов, Эдуардо, Карадениз, Канунников, Портнягин.
    «Амкар»: Герус, Белоруков (Зайцев, 79), Черенчиков, Бутко, Узочукву, Занев, Огуде, Гол (Пеев, 60), Идову, Йовивич (Баланович, 72), Салугин.

    Предупреждения: Набиуллин, 14; Кверквелия, 16; Узочукву, 25; Йовичич, 42; Занев, 43; Кузьмин, 43; Черенчиков, 53; Огуде, 54

    Удаление: Кверквелия, 64 (за две желтые карточки)

    Арбитр: Сергей Карасев (Москва)

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    26.07.2015 18:57
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    Комментарии (99)
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    343443
    1437941256
    молодец амкар и гаджиев
    Ответить
    ivo
    1437944814
    Ого себе новость! А Квирквелия, судя по всему мощный матч выдал )))
    Ответить
    АнДрЮхА 21
    1437945221
    Рубин за выживание поборется с цска
    Ответить
    Franz Beckenbauer
    1437945532
    Гаджиев просто делает свою работу. Итог: победа над Рубином.
    Ответить
    Майкл59ru
    1437967826
    Амкар молодцы! Вот бы с Краснодаром также сыграли были бы на высоте!
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    walk
    1437969728
    Саба саботааажник,ещё один зачарованный.Куды собрался? В Трабзон или опять через Ростов? Или продолжается слив местного тренера? Да хоть 10 проигрышей) Смешно понаблюдать) Меня не волнуют очки, место ниже заслуженного все равно не займем.
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    Зенит это Халк
    1437973220
    Амкар играл лучше Зенита !
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    yaran56
    1437976566
    Пламенный привет микроханову по реорганизации клуба, жаль Билялетдинова находящемуся между молотом и наковальней.
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    nahan
    1437989758
    На лавке Рубина просторно...
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    ologreds
    1694997538
    numo436847
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