Видеотрансляция матча «Рубин» – «Амкар» на «Бомбардире»

Воскресная программа второго тура РФПЛ прродолжится матчем «Рубина» и «Амкара». Самая перспектианая команда России против одного из самых уважаемых клубов-долгожителей Премьер-Лиги.
У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Рубин» – «Амкар». Начало в 17:00, не пропустите!