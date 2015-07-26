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    Видеотрансляция матча «Рубин» – «Амкар» на «Бомбардире»

    Воскресная программа второго тура РФПЛ прродолжится матчем «Рубина» и «Амкара». Самая перспектианая команда России против одного из самых уважаемых клубов-долгожителей Премьер-Лиги.

    У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Рубин» – «Амкар». Начало в 17:00, не пропустите!

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    26.07.2015 16:21
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    Комментарии (6)
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    вoлгoдoн
    1437918438
    Самое время сопку искать)Да будет 4-4)
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    Зенит 2015
    1437920643
    Уже почти две недели не могу зайти на бомбардир этот, хотя раньше заходил на этот сайт. Может быть включить в настройках нужно чего? Пишет: Веб-страница недоступна ERR_CONNECTION_TIMED_OUT Если кто знает, подскажите.
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    REDWHITE_
    1437933736
    вперед Спартак!
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    ologreds
    1694997538
    numo436840
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