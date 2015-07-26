Видеотрансляция матча «Рубин» – «Амкар» на «Бомбардире»

Воскресная программа второго тура РФПЛ прродолжится матчем «Рубина» и «Амкара». Самая перспектианая команда России против одного из самых уважаемых клубов-долгожителей Премьер-Лиги.

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