Стали известны все пары 3-го раунда квалификации Лиги Европы

Определились все участники 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
«Яблонец» (Чехия) — «Копенгаген» (Дания)
«Краснодар» (Россия) — «Слован» Бр (Словакия)
«Цюрих» (Швейцария) — «Динамо» Минск (Беларусь)
«Жилина» (Словакия) — «Ворскла» (Украина)
«Белененсеш» (Португалия) — «Гeтеборг» (Швеция)
«Дебрецен» (Венгрия) — «Русенборг» (Норвегия)
«Тун» (Швейцария) — «Вадуц» (Лихтенштейн)
«Сампдория» (Италия) — «Войводина» (Сербия)
«Кукеси» (Албания) — «Легия» (Польша)
«Штурм» (Австрия) — «Рубин» (Россия)
ПАОК (Греция) — «Спартак» Трнава (Словакия)
«Хайдук» (Хорватия) — «Стремсгодсет» (Норвегия)
«Кайрат» (Казахстан) — «Абердин» (Шотландия)
АИК (Швеция) — «Атромитос» (Греция)
«Шарлеруа» (Бельгия) — «Заря» (Украина)
«Брондбю» (Дания) — «Омония» (Кипр)
«Работнички» (Македония) — «Трабзонспор» (Турция)
«Атлетик» (Испания) — «Интер» (Азербайджан)
«Вест Хэм» (Англия) — «Астра» (Румыния)
«Стандард» (Бельгия) — «Железничар» (Босния и Герцеговина)
«Вольфсберг» (Австрия) — «Боруссия» Д (Германия)
«Габала» (Азербайджан) — «Аполлон» (Кипр)
«Эльфсборг» (Щвеция) — «Одд» (Норвегия)
«Слован» (Чехия) — «Хапоэль» Ирони (Израиль)
«Альтах» (Австрия) — «Витория Гимарайнш» (Португалия)
АЗ (Нидерланды) — «Истанбул ББ» (Турция)
«Тыргу-Муреш» (Румыния) — «Сент-Этьен» (Франция)
«Бордо» (Франция) — АЕК Ларнака (Кипр)
«Саутгемптон» (Англия) — «Витесс» (Нидерланды)
Первые матчи пройдут 30 июля, ответные — 6 августа.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше