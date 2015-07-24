Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Стали известны все пары 3-го раунда квалификации Лиги Европы

    Стали известны все пары 3-го раунда квалификации Лиги Европы

    Определились все участники 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

    «Яблонец» (Чехия) — «Копенгаген» (Дания)
    «Краснодар» (Россия) — «Слован» Бр (Словакия)
    «Цюрих» (Швейцария) — «Динамо» Минск (Беларусь)
    «Жилина» (Словакия) — «Ворскла» (Украина)
    «Белененсеш» (Португалия) — «Гeтеборг» (Швеция)
    «Дебрецен» (Венгрия) — «Русенборг» (Норвегия)
    «Тун» (Швейцария) — «Вадуц» (Лихтенштейн)
    «Сампдория» (Италия) — «Войводина» (Сербия)
    «Кукеси» (Албания) — «Легия» (Польша)
    «Штурм» (Австрия) — «Рубин» (Россия)
    ПАОК (Греция) — «Спартак» Трнава (Словакия)
    «Хайдук» (Хорватия) — «Стремсгодсет» (Норвегия)
    «Кайрат» (Казахстан) — «Абердин» (Шотландия)
    АИК (Швеция) — «Атромитос» (Греция)
    «Шарлеруа» (Бельгия) — «Заря» (Украина)
    «Брондбю» (Дания) — «Омония» (Кипр)
    «Работнички» (Македония) — «Трабзонспор» (Турция)
    «Атлетик» (Испания) — «Интер» (Азербайджан)
    «Вест Хэм» (Англия) — «Астра» (Румыния)
    «Стандард» (Бельгия) — «Железничар» (Босния и Герцеговина)
    «Вольфсберг» (Австрия) — «Боруссия» Д (Германия)
    «Габала» (Азербайджан) — «Аполлон» (Кипр)
    «Эльфсборг» (Щвеция) — «Одд» (Норвегия)
    «Слован» (Чехия) — «Хапоэль» Ирони (Израиль)
    «Альтах» (Австрия) — «Витория Гимарайнш» (Португалия)
    АЗ (Нидерланды) — «Истанбул ББ» (Турция)
    «Тыргу-Муреш» (Румыния) — «Сент-Этьен» (Франция)
    «Бордо» (Франция) — АЕК Ларнака (Кипр)
    «Саутгемптон» (Англия) — «Витесс» (Нидерланды)
    Первые матчи пройдут 30 июля, ответные — 6 августа.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2015 01:25
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DXTK
    1437720962
    Да вот и состоялась жеребьевка 3 раунда в этих парах все команды вроде как равны, по этому и победить может абсолютно любой клуб. Я уже выбрал себе фаворитов которых буду поддерживать в ЛЕ в этом раунде, это Саутгемптон, Вест Хэм, Краснодар, Рубин но соперники им достались не слабые. Интересный соперник достался Боруссии Дортмунд Вольфсберг, сначала показалось что Вольфсбург. Как всегда Работнички играть будут. Я осмелюсь предположить кто Пройдет дальше( Копенгаген,Краснодар, Цюрих, Ворскла, Гетенборг, Русенборг, Вадуц, Сампдория, Легия, Рубин, ПАОК, Хайдук, Абердин, АИК, Шарлеруа, Брондбю, Трабзонспор, Атлетик, Вест Хэм, Стандарт, Боруссия Д., Аполлон, Эльфсборг, Слован, Аз 67, Сэнт-Этьен, Бордо и Саутгемптон.) Надеюсь мои прогнозы сбудутся ну хотя бы частично.
    Ответить
    K@p@ny3
    1437721549
    Удачи Динамо Минск.Соперники равны по силе.Российские клубы обязаны проходить дальше.
    Ответить
    ologreds
    1694997557
    numo436553
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+