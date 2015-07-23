«Бавария» проиграла «Гуанчжоу» в товарищеском матче

Футболисты мюнхенской «Баварии» в серии пенальти потерпели поражение от китайского «Гуанчжоу Эвергранд» в контрольном матче.
Основное время встречи, состоявшейся в четверг в Гуанчжоу, завершилось без забитых голов – 0:0.
В серии послематчевых пенальти хозяева были точнее – 5:4. Решающим оказался нереализованный пенальти в исполнении Томаса Мюллера, бившего первым.
В серии послематчевых пенальти хозяева были точнее – 5:4. Решающим оказался нереализованный пенальти в исполнении Томаса Мюллера, бившего первым.
В прошлом сезоне «Бавария» выиграла чемпионат Германии и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.
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