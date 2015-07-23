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    «Бавария» проиграла «Гуанчжоу» в товарищеском матче

    Футболисты мюнхенской «Баварии» в серии пенальти потерпели поражение от китайского «Гуанчжоу Эвергранд» в контрольном матче.

    Основное время встречи, состоявшейся в четверг в Гуанчжоу, завершилось без забитых голов – 0:0.

    В серии послематчевых пенальти хозяева были точнее – 5:4. Решающим оказался нереализованный пенальти в исполнении Томаса Мюллера, бившего первым.
    В прошлом сезоне «Бавария» выиграла чемпионат Германии и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

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    Источник: Р-Спорт

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    23.07.2015 17:57
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    Комментарии (7)
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    Die Roten
    1437668938
    с пенальти у баварии часто проблемы. матч не смотрел.как там игра состав.ничего не знаю.
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    112910415
    1437669128
    такая вот полоса
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    Real10aman
    1437670499
    Мдаа.. скатилась Бавария
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    KLINSI
    1437679851
    Томас уже с точки не забивает((.
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    ologreds
    1694997559
    numo436507
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