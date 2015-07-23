«Бавария» проиграла «Гуанчжоу» в товарищеском матче

Футболисты мюнхенской «Баварии» в серии пенальти потерпели поражение от китайского «Гуанчжоу Эвергранд» в контрольном матче.





Основное время встречи, состоявшейся в четверг в Гуанчжоу, завершилось без забитых голов – 0:0.



В серии послематчевых пенальти хозяева были точнее – 5:4. Решающим оказался нереализованный пенальти в исполнении Томаса Мюллера, бившего первым.

