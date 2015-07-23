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    Моуриньо: « Был бы не рад, если бы мы выиграли 10:0»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал игру своей команды в матче против «Нью Йорк Ред Булз» в Международном кубке чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу американской команды.

    «Это был хороший тренировочный спарринг. Если бы мы выиграли 10:0, я не был бы этому рад – это было бы слишком легко. Мы нуждались именно в такой игре, какая была сегодня.
    Очевидно, что нам надо лучше действовать в обороне, не так, как во втором тайме. Также мы упустили довольно много моментов. Но это предсезонный матч, никаких проблем. Мы – топ-команда, у нас в составе топ-игроки, и мы начали готовиться к сезону шесть дней назад.
    Парни из «Нью-Йорка» были хорошими соперниками, они были мотивированы и играли остро и быстро. Думаю, они были счастливы возможности сыграть с «Челси». Им удался очень хороший матч», – цитирует Моуринью официальный сайт «Челси».

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    Источник: ФК «Челси»

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    23.07.2015 11:03
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    Комментарии (8)
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    Nur.kz
    1437641325
    Что автобус ещё не готов нытик?
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    New_Look
    1437644350
    Моур, изучай конспекты Карпина! 4 банки - позорищще!!!
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    cska plus
    1437644387
    самокритичный!
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    Lucifer_Barca
    1437647564
    жаль с Барсой играют ночью :(
    Ответить
    112910415
    1437649247
    не придерёшься! всё верно сформулировал
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    mgordeev
    1437657114
    Ну не такой великий тренер как Аленичев конечно, но тоже ничего.
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    Forint
    1437723216
    не будем показывать пальцем, но один из болел челси очень даже печалился, что мол вот Барса привезла не оптимальный состав на турнир и мы редиски-болелы барсы будем искать всяческие оправдания, когда челси нас по газону размажет. не говорите гоп господа!
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    ologreds
    1694997563
    numo436467
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