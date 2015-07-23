Моуриньо: « Был бы не рад, если бы мы выиграли 10:0»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал игру своей команды в матче против «Нью Йорк Ред Булз» в Международном кубке чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу американской команды.





«Это был хороший тренировочный спарринг. Если бы мы выиграли 10:0, я не был бы этому рад – это было бы слишком легко. Мы нуждались именно в такой игре, какая была сегодня.



Очевидно, что нам надо лучше действовать в обороне, не так, как во втором тайме. Также мы упустили довольно много моментов. Но это предсезонный матч, никаких проблем. Мы – топ-команда, у нас в составе топ-игроки, и мы начали готовиться к сезону шесть дней назад.