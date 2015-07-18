Де Хеа и Валенсия пропустили игру с «Америкой» из-за повреждений

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал назвал причины, по которым в товарищеском матче с «Америкой» (1:0) не приняли участие Давид Де Хеа, Антонио Валенсия и Маруан Феллаини.
«У Де Хеа и Валенсии есть небольшие повреждения, поэтому мы решили их поберечь, – цитирует официальный твиттер «МЮ» ван Гаала. – А Феллаини дисквалифицирован на несколько первых матчей нового сезона, так что у него будет больше времени на подготовку, а мне нужно посмотреть других игроков!.
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