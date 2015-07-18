Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • «Барселона» полетела в предсезонный тур без Месси, Неймара, Браво, Алвеша и Маскерано

    «Барселона» полетела в предсезонный тур без Месси, Неймара, Браво, Алвеша и Маскерано

    «Барселона» отправилась в первый предсезонный тур по США, где проведет три товарищеских матча, без ряда лидеров команды. Как сообщает AS, вместе с каталонцами в США не полетели нападающие Неймар и Лионель Месси, а также вратарь Клаудио Браво, защитник Даниэль Алвеш и хавбек Хавьер Маскерано. Всем им был предоставлен дополнительный отдых из-за участия игроков в Кубке Америки-2015.



    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2015 11:43
    Рекомендуем
    Комментарии (54)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    19FCDM23
    1437232514
    А зачем их напрягать,а то вдруг у Месси очередная психологическая травма будет?
    Ответить
    Apsny
    1437235704
    Сампер будет.
    Ответить
    NeiSeS
    1437244154
    некрасиво. только ради этих футболистов многие американцы готовы бы были пойти на стадион, а тут облом такой. никто не заставляет их пахать и напрягаться (а месси вообще этого не умеет), вышли бы и покатали мячик, дали пару автографов, и все бы были довольны.
    Ответить
    proеzd2
    1437247000
    правильное решение .
    Ответить
    Juventus 32
    1437286660
    Так пиндосы звёзд и не увидят.)) Пока к ним карьеру заканчивать не поедут.
    Ответить
    nahan
    1437295647
    Ждём начала сезона...
    Ответить
    112910415
    1437326796
    отдых необходим
    Ответить
    Самбука
    1437339625
    Слава богу! Меньше шансов что травмируют.
    Ответить
    Forint
    1437455835
    пусть лучше отдохнут и пойдем на очередной золотой хет-трик!
    Ответить
    ologreds
    1694997591
    numo435997
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+