«Барселона» полетела в предсезонный тур без Месси, Неймара, Браво, Алвеша и Маскерано

«Барселона» отправилась в первый предсезонный тур по США, где проведет три товарищеских матча, без ряда лидеров команды. Как сообщает AS, вместе с каталонцами в США не полетели нападающие Неймар и Лионель Месси, а также вратарь Клаудио Браво, защитник Даниэль Алвеш и хавбек Хавьер Маскерано. Всем им был предоставлен дополнительный отдых из-за участия игроков в Кубке Америки-2015.







