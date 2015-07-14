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    «Аякс» желает арендовать Саного

    Амстердамский «Аякс» изъявляет желание взять в аренду форварда лондонского «Арсенала» Яя Саного. Клубы уже ведут переговоры и в ближайшее время могут прийти к консенсусу. Сообщается, что футболист имел диалог с главным тренером «аяксидов» Франком де Буром.

    Вторую часть предыдущего сезона Саного провел в аренде в «Кристал Пэлас», сыграл 10 матчей, но не отметился результативными действиями.

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    Источник: Voetbal International

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    14.07.2015 08:31
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    Комментарии (8)
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    Барабуля
    1436852754
    Уже арендовали они его.
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    starche
    1436853090
    Да, ему нужна постоянная игровая практика для роста.
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    Сашка Охотник
    1436853256
    замена сигторссона
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    f_live
    1436857509
    Кажется он уже арендован и правильно, получит игровую практику, чемпионат Голландии очень хорошее место для нападающих )
    Ответить
    kamelot
    1436871576
    Но тогда может Аякс и арендует С.,р.,а.,н.,о.,г.,о., не побрезгует.
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    Mr Siberian
    1436892587
    Лучше бы купили у нас его.
    Ответить
    nahan
    1436894673
    Правильно, пусть играет.
    Ответить
    ologreds
    1694997617
    numo435627
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