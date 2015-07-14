«Аякс» желает арендовать Саного

Амстердамский «Аякс» изъявляет желание взять в аренду форварда лондонского «Арсенала» Яя Саного. Клубы уже ведут переговоры и в ближайшее время могут прийти к консенсусу. Сообщается, что футболист имел диалог с главным тренером «аяксидов» Франком де Буром.



Вторую часть предыдущего сезона Саного провел в аренде в «Кристал Пэлас», сыграл 10 матчей, но не отметился результативными действиями.



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