«Мордовия» минимально победила новичка сербской Суперлиги

В субботнем контрольном матче представитель РФПЛ за счет всего лишь одного гола победил скромный сербский клуб.



11 июля. Стара Пазова (Сербия). Спортивный центр Футбольного союза Сербии.





«Мордовия» (Россия) – «Радник» (Сербия) – 1:0.





Ревишвили, Шитов, Тишкин, Перендия, Ломич, Игнатович, Бобер, Шипицын. Кобахидзе, Самодин, Мухаметшин.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!