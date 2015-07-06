Федун посетит матч «Спартака» с «Фрайбургом»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун завтра специально вылетит в Австрию, чтобы посетить товарищеский матч своего клуба против немецкого «Фрайбурга». Встреча начнется во вторник в 19:00 по Москве.



Напомним, что в последнем контрольном поединке красно-белые уступили швейцарскому «Люцерну» со счетом 1:2.



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