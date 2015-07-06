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    Федун посетит матч «Спартака» с «Фрайбургом»

    Владелец московского «Спартака» Леонид Федун завтра специально вылетит в Австрию, чтобы посетить товарищеский матч своего клуба против немецкого «Фрайбурга». Встреча начнется во вторник в 19:00 по Москве.

    Напомним, что в последнем контрольном поединке красно-белые уступили швейцарскому «Люцерну» со счетом 1:2.

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    Источник: ТАСС

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    06.07.2015 23:47
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    Комментарии (34)
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    64русс
    1436249566
    надо было ехать на матч с теми чуваками кого 12-0 обыграли( название не помню-ту команду наверно собрали на 1день на матч с Спартаком) хоть порадовался бы
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    mat73
    1436250518
    Отпуск взял и в турне по Европе))) Или за казенный счет?)))
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    KAFA2525
    1436251447
    Очередной позор спамьки грядёт…
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    Tommy Lee
    1436255911
    Тупо поржать.
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    Z v e r o b o y
    1436257067
    хорошо
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    anselm
    1436261533
    СПАРТАК воистину народная команда. Нет нет да и зайдет какой-нибудь смазгливый [кю]. А то все говорят не интересуются СПАРТАКОМ. У своих любимых команд (Нубов) новостей нет так они сюда прут хахахаах.
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    Великий ЦСКА Москва
    1436262246
    Федун посетит матч \"спартака- середняка\" с \"Фрайбургом\"
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    juventus186
    1436267548
    Опять сольют, немцам - тем более!!!! Я не против и не за Спартак, но почему-то кажется опять 1-2!!!
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    RIR68
    1436272588
    барин приедет, барин рассудит)
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    ologreds
    1694997657
    numo434981
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