Гол Дзюбы принес «Зениту» победу

Гол новоиспеченного нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы принес команде победу в сегодняшнем товарищеском матче.
5 июля,. Ильц (Австрия), стадион «Ильц».
«Штурм» (Австрия) – «Зенит» (Россия) – 0:1 (0:1).
Гол: 0:1 – Дзюба, 43.
«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Смольников, Ломбертс (Долгов, 63), Нету, Гарсия, Юсупов (Рязанцев, 63), Витсель (Евсеев, 63), Шатов (Ансалди, 63), Данни (Анюков, 63), Дзюба (Халк. 46).
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