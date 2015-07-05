Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Гол Дзюбы принес «Зениту» победу

    Гол новоиспеченного нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы принес команде победу в сегодняшнем товарищеском матче.

    5 июля,. Ильц (Австрия), стадион «Ильц».

    «Штурм» (Австрия) – «Зенит» (Россия) – 0:1 (0:1).

    Гол: 0:1 – Дзюба, 43.

    «Зенит»: Лодыгин, Кришито, Смольников, Ломбертс (Долгов, 63), Нету, Гарсия, Юсупов (Рязанцев, 63), Витсель (Евсеев, 63), Шатов (Ансалди, 63), Данни (Анюков, 63), Дзюба (Халк. 46).

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2015 19:52
    Рекомендуем
    Комментарии (122)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Miaf
    1436126121
    Теперь Артемке можно разрешить порыться в шубе Хулка в раздевалке.
    Ответить
    АрсенБурбулятр
    1436127095
    это радует что хоть немного уже оправдал себя что то Журин в новостях не такой творческий как в текстовых трансляциях))
    Ответить
    Чист
    1436127777
    ну вот и забивать начал может и заиграет
    Ответить
    SevillaMax
    1436129492
    Игрочишка просто план выполняет на год. К августу как раз закончит)
    Ответить
    KLINSI
    1436132231
    Всего то гол? Я ждал трёху).
    Ответить
    alessios1990
    1436152522
    Артем, просто молодец! Надеюсь, он сумеет вписаться в игровую схему Зенита) Верю, что он будет регулярно играть за сборную, а не начинать матчи на скамейке запасных. Удачи и с первым голом за Зенит!)
    Ответить
    revertor
    1436163586
    дзюба может забивать только в ничего не значащих матчах.такое у него торасовское воспитание.
    Ответить
    старина
    1436175723
    рубль отработал
    Ответить
    nahan
    1436190286
    Артема с почином!
    Ответить
    ologreds
    1694997665
    numo434870
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+