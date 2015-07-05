Гол Дзюбы принес «Зениту» победу

Гол новоиспеченного нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы принес команде победу в сегодняшнем товарищеском матче.



5 июля,. Ильц (Австрия), стадион «Ильц».



«Штурм» (Австрия) – «Зенит» (Россия) – 0:1 (0:1).



Гол: 0:1 – Дзюба, 43.





Лодыгин, Кришито, Смольников, Ломбертс (Долгов, 63), Нету, Гарсия, Юсупов (Рязанцев, 63), Витсель (Евсеев, 63), Шатов (Ансалди, 63), Данни (Анюков, 63), Дзюба (Халк. 46).С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!