Де Бур назвал «Динамо» хорошей и сильной командой

Главный тренер амстердамского «Аякса» Франк де Бур после сегодняшнего контрольного матча против московского «Динамо» (2:2) отметил силу соперника.



«Условия игры были не лучшими, ведь стояла сильная жара. Но я из действий своих игроков сумел выделить немало положительных моментов. Да, именно из-за жары футболисты показали лишь 95 процентов своей мощи. Уже после тридцати минут игры стало видно, что им тяжело. Что касается «Динамо», то это хорошая и сильная команда, которая преподнесла нам определенный опыт», – сказал голландец.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

