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    Де Бур назвал «Динамо» хорошей и сильной командой

    Главный тренер амстердамского «Аякса» Франк де Бур после сегодняшнего контрольного матча против московского «Динамо» (2:2) отметил силу соперника.

    «Условия игры были не лучшими, ведь стояла сильная жара. Но я из действий своих игроков сумел выделить немало положительных моментов. Да, именно из-за жары футболисты показали лишь 95 процентов своей мощи. Уже после тридцати минут игры стало видно, что им тяжело. Что касается «Динамо», то это хорошая и сильная команда, которая преподнесла нам определенный опыт», – сказал голландец.

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    Источник: ФК «Аякс»

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    04.07.2015 21:39
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    Комментарии (12)
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    Juventus 32
    1436035363
    А что ещё сказать, когда обыграть не смог?
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    Leicester City
    1436036153
    де бур пошутил
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    Сенситив
    1436036331
    команда, которая преподнесла нам определенный опыт... взаимно...))
    Ответить
    foi
    1436036537
    да да дебур
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    Нохчи Чоь
    1436037124
    Сложно не согласиться с Де Буром,да и вправду,в Динамо очень даже качественные игроки
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    Vladimir 808
    1436039209
    Хоть одна приятная новость- оценка де Бура!
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    9_Мая
    1436040259
    Льстежь нестерпимый.
    Ответить
    Хосттинский
    1436046695
    Великая лесть или ошибка года )
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    nahan
    1436066955
    Черчесов: Аякс? Сойдёт...
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    ologreds
    1694997669
    numo434800
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