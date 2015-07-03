Гвардиола не хочет пока говорить о Ди Марии

Тренер мюнхенской "Баварии" Хосеп Гвардиола был бы не против видеть в составе своей команды аргентинского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Ди Марию. Правда, говорить о еще несостоявшемся трансфере испанец отказывается.



"Мне нет необходимости просматривать Ди Марию на Кубке Америки, он отличный футболист. Я знаю, что пишут в прессе, но мне кажется, что я не тот человек, который должен говорить об этом" - заявил наставник мюнхенского клуба.



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