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    Гвардиола не хочет пока говорить о Ди Марии

    Тренер мюнхенской "Баварии" Хосеп Гвардиола был бы не против видеть в составе своей команды аргентинского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Ди Марию. Правда, говорить о еще несостоявшемся трансфере испанец отказывается.

    "Мне нет необходимости просматривать Ди Марию на Кубке Америки, он отличный футболист. Я знаю, что пишут в прессе, но мне кажется, что я не тот человек, который должен говорить об этом" - заявил наставник мюнхенского клуба.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 14:29
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +11

      RUSSIA--2018 6 июля 2015, 13:42

      Было бы очень здорово подписать Анхеля ! Я Обеими руками ЗА этот трансфер

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 06:16

      Ди Мария подойдёт под стиль Баварии.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 4 июля 2015, 01:26

      Bild: в данный момент проходят переговоры между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» относительно трансфера Ди Марии.

      0
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 4 июля 2015, 01:23

      Написать "com" кириллицей - это нечто.))

      0
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 3 июля 2015, 20:33

      ДиМа посильнее любого из Баварии

      1
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      Рейтинг: +131

      Richard Zwen Kruspe > Ruslan3132 4 июля 2015, 07:51

      Даже сильнее Роббена или Рибери? Бред не пиши.

      3
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 > Richard Zwen Kruspe 4 июля 2015, 11:06

      Сильнее. Ты будешь говорить мне, что писать что-ли?

      0
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      Рейтинг: +131

      Richard Zwen Kruspe > Ruslan3132 5 июля 2015, 13:02

      Ты видимо вообще в футболе не шаришь, клоун.

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 20:07

      тишина порой полезна

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      Рейтинг: +1532

      starche 3 июля 2015, 18:52

      Хороший вариант.

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      Рейтинг: +226

      рус фан 3 июля 2015, 17:30

      Ди Мария пригодился бы Баварии ему 27 лет и он может сыграть быстрого крайнего полузащитника на любом из флангов.

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      Рейтинг: +83

      aviciii > рус фан 3 июля 2015, 18:46

      идеальная замена Рибери...
      очень очень очень нужный игрок для Баварии

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      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 3 июля 2015, 17:25

      Да и без лишних слов понятно, что Ди Мария - отличный футболист.

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      Рейтинг: +114

      neomessi 3 июля 2015, 17:15

      Глор английского "Челси" Барсадав объяснил цель своего визита в Таиланд. "Сюда прилетел всего лишь с целью отдохнуть с трансами. У меня отпуск. Все хорошо", - коротко сказал глор. Напомним. что сейчас ведутся активные разговоры о скором смене пола в "Таиланде", однако уже в понедельник барсадав должен вернуться в расположение певицы "Кончита", чтобы начать подготовку к новым операциям.

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