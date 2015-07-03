Гвардиола не хочет пока говорить о Ди Марии

Было бы очень здорово подписать Анхеля ! Я Обеими руками ЗА этот трансфер
Тренер мюнхенской "Баварии" Хосеп Гвардиола был бы не против видеть в составе своей команды аргентинского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Ди Марию. Правда, говорить о еще несостоявшемся трансфере испанец отказывается.
"Мне нет необходимости просматривать Ди Марию на Кубке Америки, он отличный футболист. Я знаю, что пишут в прессе, но мне кажется, что я не тот человек, который должен говорить об этом" - заявил наставник мюнхенского клуба.