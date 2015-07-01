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    ПСЖ разрешено покупать футболистов

    Сегодня УЕФА снял все ограничения с парижского клуба по правилам финансовго фэйр-плей. За последний год финансовая политика клуба изменилась в лучшую сторону, что и предопределило это решение.

    Теперь парижане не будут ограничены трансферным бюджетом в 60 млн. евро, а клубу не придется продавать игроков, чтобы подписывать новичков. Также увелична ограниченная ранее 21 футболистом заявка команды на участие в Лиге чемпионов.

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    Источник: Sports.ru

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    01.07.2015 21:16
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 2 июля 2015, 07:18

      ха-ха и зачем вся эта лабуда с фейрплей чтобы богатые были богаче бедные беднее
      финфейрплей затея направленная на развитие новообразованных мешков (путем взвинчивания астрономических ценников на футболистов) наподобие шелси, шити, псш, чтобы топить и сдвинуть на второй план коллективов с традициями (ливерпуль, арсенал, интер, милан и т.д.)

      0
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      Рейтинг: +81

      Aymir 2 июля 2015, 07:03

      ФИФА УЕФА полный бардак 100000% коррупция

      0
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 1 июля 2015, 23:56

      А где стандартное нытье о том,что:"Для них правил нет!!А вот честный Краснодар с Динамо наказали кококооко"?

      0
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      Рейтинг: +107

      YRunner 1 июля 2015, 23:52

      Бан сняли)

      0
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      Рейтинг: +72

      Barca09-09 1 июля 2015, 23:49

      давно пора

      0
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      Рейтинг: +151

      311 1 июля 2015, 23:22

      Никому не выгодно держать ПСЖ с деньгами и не давать тратить.

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      Рейтинг: +225

      VABANK 1 июля 2015, 23:22

      Платини просто шут и клоун с этим ФФП. Своим разрешает, неугодным запрещает - курам на смех. Этот ни разу не ангажированный деятель еще в президенты ФИФА метит.

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      Рейтинг: +43

      laim2 1 июля 2015, 23:10

      ПСЖ пытается угнаться за грандами европейского футбола

      0
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      Рейтинг: +882

      spartach091 1 июля 2015, 23:07

      теперь будут баблом раскидываться

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 1 июля 2015, 23:06

      А толку? Все равно Лоран Блан, не тренер, а Бог знает кто. Он нормальную команду никогда не сделает. Н-и-к-о-г-д-а!

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