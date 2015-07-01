ПСЖ разрешено покупать футболистов

ха-ха и зачем вся эта лабуда с фейрплей чтобы богатые были богаче бедные беднее
финфейрплей затея направленная на развитие новообразованных мешков (путем взвинчивания астрономических ценников на футболистов) наподобие шелси, шити, псш, чтобы топить и сдвинуть на второй план коллективов с традициями (ливерпуль, арсенал, интер, милан и т.д.)
Сегодня УЕФА снял все ограничения с парижского клуба по правилам финансовго фэйр-плей. За последний год финансовая политика клуба изменилась в лучшую сторону, что и предопределило это решение.
Теперь парижане не будут ограничены трансферным бюджетом в 60 млн. евро, а клубу не придется продавать игроков, чтобы подписывать новичков. Также увелична ограниченная ранее 21 футболистом заявка команды на участие в Лиге чемпионов.