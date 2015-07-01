ПСЖ разрешено покупать футболистов

Сегодня УЕФА снял все ограничения с парижского клуба по правилам финансовго фэйр-плей. За последний год финансовая политика клуба изменилась в лучшую сторону, что и предопределило это решение.



Теперь парижане не будут ограничены трансферным бюджетом в 60 млн. евро, а клубу не придется продавать игроков, чтобы подписывать новичков. Также увелична ограниченная ранее 21 футболистом заявка команды на участие в Лиге чемпионов.





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