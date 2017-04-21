Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Тони Адамс
Материалы
Тони Адамс - материалы
Англия
10 октября 1966 (60)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Я приехал, чтобы надрать задницы своим игрокам». Чем сейчас живет Тони Адамс
Экс-легенда «Арсенала» Тони Адамс уже 15 лет не играет в футбол. За это время он успел поработать главным тренером в АПЛ, устроил инфраструктурную революцию в Азербайджане, заскочил в Китай, а сейчас взрывает интернет своей установкой на тренировке «Гранады». Денис Беневольский − о новой жизни великого капитана.
21.04.2017 09:55
3
Неймара могут отстранить от игры с «Реалом». Карасев не будет работать на Кубке конфедераций. Дайджест событий дня
«Манчестер Сити» намерен приобрести Санчеса. Адамс возглавил «Гранаду». «Зенит» не нарушил лимит на легионеров. «Бомбардир» собрал главные новости в одном материале.
10.04.2017 21:20
4
Марадона, Платини и другие суперфутболисты, провалившие тренерскую карьеру
Стивен Джеррард завершил игровую карьеру и может начать тренерскую. «Бомбардир» называет имена 10 крутых футболистов, которые могли бы его отговорить от этой затеи.
25.11.2016 10:00
4
Сокамерники для Месси. Ромарио, Кин и другие известные футболисты, сидевшие в тюрьме
Лионеля Месси приговорили к 21 месяцу тюрьмы. «Бомбардир» вспоминает десяток его знаменитых товарищей по несчастью, которым пришлось познать все «прелести» тюремной жизни.
08.07.2016 15:50
2
Главные новости
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
1
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
9
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
4
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+