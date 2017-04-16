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    Тони Адамс - статистика

    Тренер
    Имя Тони
    Фамилия Адамс
    Гражданство Англия
    Дата рождения 10 октября 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гранада 4 0 4 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.04.2017 Гранада 0 : 3 Сельта
    21.04.2017 Севилья 2 : 0 Гранада
    25.04.2017 Гранада 0 : 2 Малага
    19.05.2017 Гранада 1 : 2 Эспаньол
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