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Кевин Киган
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Кевин Киган - материалы
Англия
14 февраля 1951 - 20 июля 2026 (75)
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Большой Сэм вступает в игру. Как дебютировали в Англии до Эллардайса
Сегодня Сэм Эллардайс проведет свой первый официальный матч в качестве главного тренера сборной Англии. «Бомбардир» вспоминает, как сложились дебютные игры для его предшественников.
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