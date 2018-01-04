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Мехмед Баждаревич
Новости
Мехмед Баждаревич - новости
Босния и Герцеговина
20 сентября 1960 (66)
Тренер
Статистика
Новости
Экс-игрок «Реала» и «Барселоны» возглавит сборную Боснии и Герцеговины
2018.01.04 16:58
Тренер сборной Боснии: «Судья не справился со своей работой»
2015.11.17 09:49
5
Баждаревич: «Нужно проявить бойцовские качества»
2015.11.16 09:07
Баждаревич: «Допустили тактические ошибки в матче с Ирландией»
2015.11.14 11:25
Баждаревич: «У Ирландии есть кем заменить отсутствующих игроков»
2015.11.13 10:05
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