Мехмед Баждаревич - статистика
Тренер
|Имя
|Мехмед
|Фамилия
|Баждаревич
|Гражданство
|Босния и Герцеговина
|Дата рождения
|20 сентября 1960
|Имя
|Мехмед
|Фамилия
|Баждаревич
|Гражданство
|Босния и Герцеговина
|Дата рождения
|20 сентября 1960
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Босния и Герцеговина
|6
|2
|2
|2
|Дата
|Матч
|06.09.2016
|Босния и Герцеговина
|5 : 0
|Эстония
|07.10.2016
|Бельгия
|4 : 0
|Босния и Герцеговина
|10.10.2016
|Босния и Герцеговина
|2 : 0
|Кипр
|13.11.2016
|Греция
|1 : 1
|Босния и Герцеговина
|09.06.2017
|Босния и Герцеговина
|0 : 0
|Греция
|31.08.2017
|Кипр
|3 : 2
|Босния и Герцеговина