Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Юрий Миронов

    Тренер
    Имя Юрий
    Отчество Матвеевич
    Фамилия Миронов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 19 июля 1948
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Торпедо 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.08.1992 Торпедо 1 : 1 Урал
    • Читайте нас: 
    11