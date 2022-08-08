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    Давиде Дьониги

    Тренер
    Имя Давиде
    Фамилия Дьониги
    Команда Козенца
    Гражданство Италия
    Дата рождения 10 января 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Козенца 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.08.2022 Болонья 1 : 0 Козенца
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