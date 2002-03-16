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    Реваз Дзодзуашвили - статистика

    Тренер
    Имя Реваз
    Отчество Михайлович
    Фамилия Дзодзуашвили
    Гражданство Грузия
    Дата рождения 10 апреля 1945
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Уралан 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.03.2002 Ростов 2 : 0 Уралан
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