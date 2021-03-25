Сильвен Риполл - статистика
Тренер
|Имя
|Сильвен
|Фамилия
|Риполл
|Команда
|Франция (мол.)
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|15 августа 1971
|Имя
|Сильвен
|Фамилия
|Риполл
|Команда
|Франция (мол.)
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|15 августа 1971
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Франция (мол.)
|4
|2
|2
|0
|Дата
|Матч
|25.03.2021
|Франция (мол.)
|0 : 1
|Дания (мол.)
|28.03.2021
|Россия (мол.)
|0 : 2
|Франция (мол.)
|31.03.2021
|Исландия (мол.)
|0 : 2
|Франция (мол.)
|31.05.2021
|Нидерланды (мол.)
|2 : 1
|Франция (мол.)