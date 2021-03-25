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    Сильвен Риполл

    Тренер
    Имя Сильвен
    Фамилия Риполл
    Команда Франция (мол.)
    Гражданство Франция
    Дата рождения 15 августа 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Франция (мол.) 4 2 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.03.2021 Франция (мол.) 0 : 1 Дания (мол.)
    28.03.2021 Россия (мол.) 0 : 2 Франция (мол.)
    31.03.2021 Исландия (мол.) 0 : 2 Франция (мол.)
    31.05.2021 Нидерланды (мол.) 2 : 1 Франция (мол.)
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