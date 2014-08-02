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    Пьер Денье

    Тренер
    Имя Пьер
    Фамилия Денье
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 6 ноября 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Генк 3 0 0 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.08.2014 Генк 1 : 1 Серкль Брюгге
    08.08.2014 Генк 0 : 0 Локерен
    16.08.2014 Кортрейк 1 : 1 Генк
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