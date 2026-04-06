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Жозе Моуринью
Материалы
Жозе Моуринью - материалы
Реал
Португалия
26 января 1963 (63)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Десять лучших тренеров 21 века: профессионалы, изменившие футбол
Мы собрали десять тренеров, чьи достижения оставили неизгладимый след в истории.
06.04.2026 09:27
2
50 великих футбольных цитат: высказывания Моуринью, Марадоны и других легенд
Голы, сейвы, победы и поражения остаются в памяти болельщиков. Но не меньше запоминаются слова кумиров.
18.02.2026 14:40
Три клуба, которые не смогли подписать Лионеля Месси, но очень хотели: есть и неожиданный вариант
Где-то отказывался сам Месси.
23.11.2023 12:05
2
35 светлых историй года
Объятия, слезы, помощь друг другу.
31.12.2021 13:10
Моуринью умер как тренер-победитель
Добило поражение от только пришедшего Тухеля.
05.02.2021 11:32
11
Моуринью уже три месяца ярко работает, а мы о нем не пишем. Сорри, исправляемся
За это время с Жозе много чего приключилось.
22.01.2020 14:23
2
Вчерашний день – это гениальные голы. Сон забил, протащив мяч через все поле; Суарес – пяткой с острого угла
Просто вау!
08.12.2019 12:40
6
Моуринью говорил, что Рэшфорд слишком мало забивает – сегодня у него два гола «Тоттенхэму»
И уже девять в сезоне.
05.12.2019 01:05
1
Будьте уверены, Моуринью вернулся другим человеком и тренером. Но это не значит, что у него все получится
Жозе год анализировал себя, футбол и менялся.
20.11.2019 15:22
5
Ситуация в «Арсенале»: тренер психует, игроки не доверяют ему, а руководство задумывается о его смене
Игра с «Лестером» может быть решающей.
09.11.2019 13:24
1
У нас есть версия, что Моуринью скоро будет в «Эвертоне»
Это было бы логично.
14.10.2019 23:31
3
Депай снова топ. Он пишет рэп и разрывает на поле
Лучший в отборе на Евро по системе «гол+пас».
12.10.2019 18:47
5
«МЮ» тусклый и слабый. Но есть позитивные моменты
Нужно подождать.
01.10.2019 14:46
5
Как дела у Моуринью?
Падал на матче КХЛ, плакал, говоря о футболе, выдал много жгучих цитат.
23.09.2019 13:00
4
Построил для Моуринью непроходимую защиту, мало самостоятельно тренировал – все это о тренере Шотландии
Сегодня он сыграет с Россией.
06.09.2019 11:31
1
2
3
4
5
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Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
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Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
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