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Жозе Моуринью
Новости
Жозе Моуринью - новости
Реал
Португалия
26 января 1963 (63)
Тренер
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Публикации
Стало известно отношение Моуринью к украинцу Лунину
31 октября
2
Моуринью прокомментировал игру Лунина в Эль Класико
26 октября
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Барселоной» и пожаловался на ВАР
26 октября
1
Аленичев объяснил, почему не поздравил Моуринью с назначением в «Реал»
24 октября
Моуринью прокомментировал замену Винисиуса на 70-й минуте
22 октября
1
Моуринью прокомментировал разгром «РБ Лейпциг»
22 октября
Только три тренера выиграли больше матчей в Лиге чемпионов, чем Моуринью
22 октября
Руководство «Реала» недовольно Моуринью: подробности
19 октября
1
В «Реале» определились с преемником Моуринью
19 октября
2
Моуринью отказался от трансферов
18 октября
Моуринью описал Винисиуса двумя словами
18 октября
Моуринью оскорбил журналистов
18 октября
2
Моуринью призвал Винисиуса покинуть «Реал»
17 октября
2
Моуринью заблокировал уход форварда из «Реала»
17 октября
2
Моуринью пожаловался на календарь «Реала»
16 октября
Моуринью – о дисквалификации Винисиуса: «Кот прячется, но хвост торчит»
15 октября
1
Винисиус разозлился на Моуринью из-за замены
15 октября
Моуринью объяснил, почему «Реалу» было сложно в матче с «Ромой»
15 октября
1
Только у трех тренеров больше выигранных матчей ЛЧ, чем у Моуринью
15 октября
Винисиус – о Моуринью: «Почему он меня меняет?»
15 октября
7
Реакция Моуринью на 4-матчевый бан Винисиуса
14 октября
Моуринью опечален ситуацией с Винисиусом
10 октября
У Моуринью лопнуло терпение насчет Винисиуса
9 октября
1
Моуринью высказался о поведении Мбаппе, катавшегося на велосипеде в Швейцарии
9 октября
Моуринью предупредил Мбаппе
8 октября
1
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
1 октября
Калиниченко поставил серьезный диагноз «Реалу» Моуринью
23 сентября
На «Реале» Моуринью поставили крест
23 сентября
1
Бубнов двумя слова охарактеризовал Моуринью
23 сентября
Видео
«Атлетико» ответил на перформанс Моуринью
21 сентября
1
2
3
4
5
Главные новости
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
6
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
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Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
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Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
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Батраков может покинуть «Галатасарай» зимой
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Мусаев может уйти из «Краснодара» в клуб из Лиги чемпионов
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