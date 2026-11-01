Статистика по турнирам

Испания. Примера 2026/2027 Лига чемпионов 2026/2027 Лига чемпионов 2025/2026 Португалия. Кубок 2025/2026 Португалия. Кубок лиги 2025/2026 Португалия. Примейра 2025/2026 Турция. Суперлига 2025/2026 Лига Европы 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Товарищеские матчи 2024 Турция. Суперлига 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига Европы 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Суперкубок УЕФА 2017 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Кубок Лиги 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Международный кубок чемпионов 2016 Суперкубок Англии 2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок Англии 2015 Товарищеские матчи 2015 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Кубок Лиги 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Международный Кубок Чемпионов Guinness 2013 Суперкубок УЕФА 2013 Товарищеские матчи 2013 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Суперкубок Испании 2012 Товарищеские матчи 2012 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Испании 2011 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Товарищеские матчи 2010 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок Италии 2009 Товарищеские матчи 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Суперкубок Италии 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Суперкубок Англии 2007