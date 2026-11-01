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Реал
Жозе Моуринью
Статистика
Жозе Моуринью - статистика
Реал
Португалия
26 января 1963 (63)
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Лига чемпионов, Общий этап
Рома
3 : 4
14.10.2026
Реал
Испания. Примера, 8 тур
Реал
1 : 0
10.10.2026
Вильярреал
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Англия. Премьер-лига 2019/2020
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Англия. Премьер-лига 2018/2019
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Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Суперкубок УЕФА 2017
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Кубок Лиги 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Международный кубок чемпионов 2016
Суперкубок Англии 2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Суперкубок Англии 2015
Товарищеские матчи 2015
Англия. Кубок 2014/2015
Англия. Кубок Лиги 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Англия. Кубок 2013/2014
Англия. Кубок Лиги 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Международный Кубок Чемпионов Guinness 2013
Суперкубок УЕФА 2013
Товарищеские матчи 2013
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Суперкубок Испании 2012
Товарищеские матчи 2012
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Испании 2011
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Товарищеские матчи 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Суперкубок Италии 2009
Товарищеские матчи 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Италии 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Суперкубок Англии 2007
Команда
И
В
П
Н
Реал
11
9
2
0
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Реал
1 : 0
10.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2 : 1
20.09.2026
Реал
Испания. Примера, 6 тур
Эльче
2 : 3
15.09.2026
Реал
Испания. Примера, 5 тур
Реал
4 : 1
12.09.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
Испания. Примера, 3 тур
Реал
4 : 0
30.08.2026
Малага
Испания. Примера, 1 тур
Реал
4 : 1
26.08.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
1 : 2
22.08.2026
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