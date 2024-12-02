Яблоко от яблони: дети футболистов, пошедшие по стопам родителей: Кьеза, Клюйверт, Зидан!

Во всех профессиях есть династии. Футбольный мир – не исключение. Время идет, звезды футбола завершают карьеры, а их места занимают новые кумиры. Порой у болельщиков происходит дежа-вю – начинают мелькать знакомые фамилии. Выясняется, что представители молодого поколения – дети известных в недавнем прошлом игроков.

Представляем вам 10 футболистов, являющихся детьми бывших звезд футбола. Сравним их достижения с достижениями их отцов.

Федерико Кьеза, вингер, 27 лет

Сын 53-летнего Энрико Кьезы. Карьера Федерико началась в 2016 году. С 29 августа 2024 года он является игроком “Ливерпуля”. До того выступал за “Фиорентину” и “Ювентус”. В составе “Ювентуса” Кьеза-младший был обладателем Кубка и Суперкубка Италии. Со сборной Италии выиграл Чемпионат Европы-2020.

Его отец, Энрико Кьеза, был нападающим. Он становился обладателем Кубка Италии, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА.

Тимоти Веа, полузащитник, 24 года

Отец Тимоти – 58-летний бывший нападающий Джордж Веа. В отличие от Джорджа, имеющего либерийское гражданство, Тимоти является гражданином США и Франции. Карьеру футболиста начал в 2018 году. Выступал за “ПСЖ”, “Селтик” и “Лилль”. С 2023 года – игрок “Ювентуса”. Стал чемпионом и обладателем Суперкубка Франции и Кубка Италии. В составе сборной США 3 раза выигрывал Лигу наций КОНКАКАФ.

Джорджа Веа был двукратным чемпионом Либерии и обладателем Кубка страны, чемпионом Камеруна. Он выигрывал чемпионат Франции, трижды Кубок страны и однажды Кубок французской лиги. Дважды становился чемпионом Италии и один раз брал Кубок Англии. Веа-старший был обладателем Золотого мяча и признавался лучшим футболистом года по версии ФИФА. С 2018 по 2024 гг. был президентом Либерии.

Джастин Клюйверт, полузащитник, 25 лет

Джастин Клюйверт начал свою карьеру в 2017 году. Играл за “Аякс”, “Рому”, РБ “Лейпциг”, “Ниццу”, “Валенсию”. С 2023 года выступает за “Борнмут”. Значимых трофеев нет.

Отец футболиста – 48-летний Патрик Клюйверт. Он 3 раза был чемпионом Нидерландов, дважды выигрывал Суперкубок страны, 1 раз становился чемпионом Испании. По разу побеждал в Лиге чемпионов, брал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный Кубок.

Джордан Ларссон, нападающий, 27 лет

На профессиональном уровне шведский футболист играет с 2012 года. С 2023 года является игроком “Копенгагена”. Призер чемпионатов Швеции и России, обладатель Кубка Дании.

Его отец, 53-летний Хенрик Ларссон, в прошлом нападающий, является двукратным обладателем Кубка Нидерландов, 4-кратным чемпионом Шотландии. По 2 раза брал Кубок страны и Кубок шотландской лиги. Хенрик был 2-кратным чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны, завоевывал чемпионство Англии, брал Кубок Швеции, побеждал в Лиге чемпионов.

Джо ван дер Сар, вратарь, 26 лет

Амплуа вратаря к футболисту перешло по наследству от его отца. Футбольную карьеру Джо начал в 2017 году, но серьезных успехов не добился. Выступал за голландские клубы-середняки и клуб из США, но основным голкипером команд пока не стал.

Эдвин ван дер Сар, отец Джо, напротив, построил легендарную карьеру. В его активе по 4 титула чемпиона Нидерландов и Англии, 2 победы в Лиге чемпионов и множество других клубных трофеев. Со сборной Нидерландов становился призером чемпионата мира и дважды – чемпионата Европы.

Лука Зидан, вратарь, 26 лет

Лука Зидан – сын легендарного полузащитника «Ювентуса, «Реала» и сборной Франции Зинедина Зидана. Карьера Луки берет начало в 2017 году, с 2023 года он является игроком “Гранады”. Не став основным голкипером “Реала”, выиграл с командой Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов.

Зинедин Зидан, будучи полузащитником, выиграл много титулов и в качестве игрока, и в качестве тренера. Как игрок он побеждал в Серии А с «Юве» и в Примере с «Реалом», брал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА (дважды) и другие титулы. В составе сборной Франции по разу становился чемпионом мира и Европы.

Айзек Дрогба, нападающий, 23 года

Айзек – сын прославленного ивуарийского нападающего Дидье Дрогба. Он пока не достиг уровня своего отца и играет за команды-середняки низших дивизионов футбольных стран Европы. Имеет цель – играть за Англию.

Дидье Дрогба в свое время очень успешно выступал за “Челси”. Он выиграл 4 титула АПЛ, 4 Кубка Англии, 3 раза брал Кубок английской лиги и 2 раза – Суперкубок Англии, выиграл Лигу чемпионов. Также по разу стал чемпионом Турции, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Джованни Симеоне, нападающий, 29 лет

Джованни имеет гражданство Аргентины и Испании. Карьера его началась в 2013 году. Симеоне-младший играл за “Ривер Плейт”, “Банфилд”, “Дженоа”, “Фиорентину”, “Кальяри”, “Верону”. С 2022 года Джованни Симеоне – игрок “Наполи”, в составе которого стал чемпионом Италии. Также он является обладателем Южноамериканского Кубка, Рекопы Южной Америки и Кубка Либертадорес.

54-летний Диего Симеоне завоевал как игрок по 1 чемпионству Испании и Италии, Кубки и Суперкубки этих стран, Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Аргентины Диего дважды выигрывал Кубок Америки.

Ривалдиньо, полузащитник, 29 лет

Ривалдиньо – сын бразильской легенды Ривалдо. Карьера игрока, начавшаяся в 2014 году, не принесла ему славы. Выступая за бразильские, румынские, болгарский и польский клубы, бразилец ничего значительного не выиграл.

Его отец, 52-летний Ривалдо, будучи нападающим, стал 1 раз чемпионом Бразилии, 2 раза чемпионом Испании, брал Кубок Испании, Кубок Италии, 3 раза был чемпионом Греции и 2 раза завоевывал Кубок страны. В его коллекции победа в Лиге Чемпионов и 2 Суперкубка УЕФА.

Со сборной Бразилии Ривалдо становился чемпионом мира, был обладателем Кубка Конфедераций и Кубка Америки. Обладатель Золотого мяча и футболист 1999 года по версии ФИФА.

Лука Захович, нападающий, 29 лет

Лука Захович играл за словенские, голландский и польские клубы с 2013 года. 5 раз становился чемпионом Словении, 1 раз владел Кубком и 2 раза Суперкубком страны.

Его отец, 53-летний Златко Захович, по амплуа был полузащитником. Выигрывал по разу чемпионаты Югославии, Греции, 4 раза чемпионат Португалии, два раза владел Кубком этой страны.