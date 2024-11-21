Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Символическая сборная мира по красным карточкам


    0
    Голосов: 0
    21.11.2024 12:37
    Кто получил больше всех красных карточек в итории футбола? Представляем самую грубую сборную мира

    Рекордсмены по красным карточкам в футболе

    История футбола знает множество символических сборных мира. Сегодня мы представим вам самую грубую футбольную команду. 11 игроков, вошедших в нее, в сумме собрали за карьеру 249 красных карточек. Причем грубили представители разных поколений.

    Тренировать такую команду мог бы Хави, получивший за сезон-2023/24 три красных карточки – огромный показатель для тренера.

    Исходя из игровых амплуа футболистов, наша команда нарушителей правил “играет” по схеме 1-3-1-4-2.

    Йенс Леманн – 7 удалений

    Самый дисциплинированный игрок этой символической сборной. На фоне других коллег-грубиянов – просто пай-мальчик. Карьера вратаря длилась с 1989-го по 2011-й год. Кроме получения красных карточек, Леманн сумел выиграть несколько трофеев:

    • с “Шальке 04” – Кубок УЕФА;

    • в составе “Милана” – чемпион Италии;

    • в составе дортмундской “Боруссии” – чемпион Германии;

    • с “Арсеналом” – АПЛ, КУбок и Суперкубок Англии.

    Со сборной Германии становился призером двух чемпионатов мира и чемпионата Европы.

    Дважды признавался лучшим вратарем по версии УЕФА и однажды – по версии ФИФА.

    Паоло Монтеро – 21

    Футбольная карьера Паоло Монтеро продолжалась с 1990-го по 2007-й год. Наибольшего авторитета и успехов игрок добился, выступая за “Ювентус”: 4 раза был чемпионом Италии и 3 раза – обладателем Суперкубка страны. Лигу чемпионов так и не выиграл, хотя 3 раза был финалистом. По разу становился обладателем Суперкубка Европы, Кубка Интертото и Межконтинентального кубка.

    В составе сборной Уругвая был однажды призером Кубка Америки.

    Серхио Рамос – 29

    Карьера испанского защитника продолжалась с 2004-го по 2024 год. Будучи 29 раз удаленным с поля, Серхио Рамос собрал внушительную коллекцию трофеев. С “Реалом” футболист 5 раз был чемпионом Испании, 2 раза брал Кубок, 4 раза Суперкубок страны. Также с мадридским клубом Рамос выиграл 4 Лиги чемпионов и столько же Клубных чемпионатов мира, 3 Суперкубка УЕФА. С “ПСЖ” дважды выигрывал чемпионат Франции и один раз – Суперкубок страны.

    Выступая за сборную Испании, выиграл чемпионат мира и два чемпионата Европы. Дважды признавался лучшим защитником по версии УЕФА и один раз был лучшим игроком Клубного чемпионата мира.

    Сириль Руль – 27

    Защитник играл с 1993 по 2010 годы во французских командах Лиги 1. Один раз был обладателем французского Кубка Лиги. При жесткой манере игры и частых удалениях ни разу не нанес сопернику тяжелой травмы.

    Херардо Бедойя – 46

    Футбольная карьера колумбийского полузащитника продолжалась с 1995-го по 2015-й год. Учитывая количество полученных за карьеру красных карточек, Херардо Бедойя – самый «авторитетный» из всех нарушителей в нашем списке. Формально, он может быть капитаном этой команды.

    Несмотря на 46 удалений, Бедойя успевал завоевывать трофеи. На клубном уровне он 3 раза выигрывал чемпионат Колумбии и 1 раз – чемпионат Аргентины. В составе сборной Колумбии завоевал в 2001 году Кубок Америки.

    Рикарду Куарежма – 14

    Играл на профессиональном уровне с 2001-го по 2022-й год. Выступая за португальские клубы, вингер становился 4 раза чемпионом Португалии, дважды был обладателем Кубка и трижды Суперкубка страны, обладателем Межконтинентального кубка.

    Является двукратным чемпионом Италии, обладателем кубка страны и победителем Лиги чемпионов в составе “Интера”. 2 раза Куарежма становился чемпионом Турции, брал Кубки Турции и Англии. Завоевал Кубок Президента ОАЭ.

    В составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы.

    Эдгар Давидс – 25

    На высшем уровне хавбек играл с 1991 по 2013 год. Этого игрока по прозвищу “Питбуль” помнят болельщики Нидерландов, Италии, Испании и Англии – в этих странах Эдгар успел поиграть.

    В составе “Аякса” Давидс по 3 раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов. С амстердамской командой “Хищник” завоевал Кубок УЕФА, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

    Выступая за “Ювентус”, трижды был чемпионом Италии, 2 раза завоевывал Суперкубок страны, выигрывал Кубок Интертото. С “Интером” добавил к трофеям Кубок Италии.

    Со сборной Нидерландов был призером чемпионата мира и дважды – чемпионата Европы.

    Франческо Тотти – 16

    Всю свою профессиональную карьеру (1992 – 2017 г.г.) провел в римской “Роме”. Один раз становился со столичной командой чемпионом Италии, по 2 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. С итальянской сборной был чемпионом мира.

    Сесар Дельгадо – 22

    Годы карьеры: 2001 – 2019. На клубном уровне был чемпионом и обладателем Кубка Франции. Играя в Мексике, признавался лучшим иностранным футболистом и лучшим игроком на позиции правого нападающего.

    В составе сборной Аргентины по разу выигрывал Олимпийские игры и Панамериканский Кубок.

    Эмилиано Альфаро – 27

    Годы выступлений уругвайского форварда на высшем уровне – 2005-2021. Из известных команд выступал только в «Лацио», но там провел жалких 8 матчей за 3 года, в основном катаясь по арендам.

    Серьезных побед в карьере Альфаро нет, зато целых 27 удалений – есть.

    Златан Ибрагимович – 15

    Карьера шведской легенды началась в 1999-м году и завершилась в 2023-м. Выступал за три итальянских клуба, с которыми выиграл 7 чемпионских титулов (2 из которых позже аннулировали), 3 Суперкубка Италии. В составе “Барселоны” был чемпионом Испании, дважды обладателем Суперкубка страны, брал Суперкубок УЕФА и побеждал в Клубном чемпионате мира.

    С “ПСЖ” 4 раза становился чемпионом Франции, 2 раза владел Кубком страны и по 3 – Суперкубком и Кубком французской лиги. В составе “МЮ” завоевывал Кубок английской лиги и Суперкубок Англии, побеждал в Лиге Европы УЕФА.

    Был лучшим бомбардиром чемпионатов Италии и Франции суммарно 5 раз.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: matchtv.ru
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Mirak92
    1732244996
    Шемберас ? там около 20 красных есть в кармашке
    Ответить
    odessakmv
    1732260010
    следующая сборная - по рукоблудству??? центрнап уже известен!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 