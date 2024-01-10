Лучшие пенальтисты в истории футбола – рейтинг, в котором Фомин выше Месси и Мбаппе

На вершине списка игрок, реализовавший все свои 50 попыток.

Пенальти в футболе – это соревнование в силе и точности, скорости реакции и хладнокровии. Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал любопытное исследование. Авторы проанализировали исполнение пенальти игроками из 75 футбольных чемпионатов, в том числе и РПЛ. В расчет брали данные с 1 января 2020 года по 1 апреля 2023-го. Выяснилось, что средний процент реализации 11-метровых ударов составляет 77,1%. В чемпионате России показатели чуть выше – 77,3%. Впрочем, футбольная история знает немало мастеров с гораздо более успешной статистикой. Мы изучили данные сайта Transfermarkt и составили рейтинг лучших пенальтистов мирового футбола. В расчет брали игроков, которые за карьеру исполнили не менее 40 пенальти (послематчевые серии, разумеется, не учитывали). Футболистов распределяли не по количеству забитых пенальти, а по проценту реализации. В список попали и игроки, завершившие карьеру, и действующие спортсмены. Топ-10 выглядит следующим образом:

Реализованные пенальти: 41

Нереализованные пенальти: 4

Процент реализации: 91,1%

Открывает список один из лучших нападающих современности. Холанду всего 23 года, но уже успел набрать необходимое количество 11-метровых для попадания в рейтинг. Выступая в норвежском и австрийском чемпионатах, Эрлинг вообще не допускал осечек: реализовал все свои 13 пенальти. После переезда в Германию форвард немного ухудшил статистику. Четыре его неудачные попытки распределились поровну: дважды он не забил, выступая за дортмундскую «Боруссию» и дважды – играя за «Манчестер Сити». Чаще всего норвежец исполняет пенальти не глядя на вратаря. Бьет сильно низом в угол. Впрочем, форвард уже показывал, что умеет в редких случаях работать по голкиперу.

Реализованные пенальти: 47

Нереализованные пенальти: 5

Процент реализации: 91,1%

Талантливый итальянский форвард не смог в полной мере оправдать выданные ему в начале карьеры авансы. Помешали многочисленные скандалы, в которых оказался замешан игрок. Когда-то он получал награду лучшему молодому футболисту мира, блистал в матчах Серии А, забивал голы на чемпионате Европы, а сейчас ищает себя в турецкой Суперлиге. Впрочем, есть как минимум один футбольный аспект, в котором Балотелли показывает высочайшее мастерство на протяжении долгих лет. Он прекрасно исполняет пенальти – реализует абсолютное большинство попыток.

Реализованные пенальти: 51

Нереализованные пенальти: 4

Процент реализации: 92,7%

Принято считать, что великий голландец умел на футбольном поле абсолютно все. И пенальти он тоже исполнял мастерски. Большинство успешных попыток пришлись на его выступления в итальянской Серии А – 24 гола. Чаще всего ван Бастен бил на силу – точно в угол ворот соперника.

Реализованные пенальти: 72

Нереализованные пенальти: 5

Процент реализации: 93,5%

Один из самых опасных нападающих в футбольной истории, легенда «Блэкберна» и «Ньюкасла» крайне редко оставлял вратарям шанс вытащить его пушечные удары с точки. Любители АПЛ со стажем наверняка помнят, как форвард и его товарищи по команде громили «Шеффилд Уэнсдей» в 1999 году. «Ньюкасл» тогда победил 8:0, а Ширер оформил пента-трик. Два мяча из пяти игрок забил как раз с 11-метровой отметки. Посмотри́те обзор того матча с комментариями Александра Елагина. Полу́чите истинное удовольствие.

Реализованные пенальти: 51

Нереализованные пенальти: 3

Процент реализации: 94,4%

Форвард провел всю карьеру в Великобритании. За топ-клубы почти не играл. Исключением стал «Ливерпуль», который Ламберт представлял в 2014-2015 годах. Интересно, что во время выступлений в Премьер-лиге нападающий реализовал все свои пенальти – на его счету семь успешных попыток. Да и в других, менее престижных лигах Ламберт почти не ошибался, исполняя 11-метровые удары.

5. Александр Грэхем

Реализованные пенальти: 71

Нереализованные пенальти: 4

Процент реализации: 94,6%

Шотландский форвард, также как и Ламберт, выступал лишь в британских футбольных лигах. Нельзя сказать, что Грэхем был выдающимся голеадором. Лишь раз за всю карьеру он сумел забить в одном чемпионате больше 10 голов. Случилось это в сезоне 2002/03 когда, играя за «Престон Норт Энд», нападающий отметился 11-тью забитыми мячами. Футбольный мир знает Грэхема, в первую очередь, как первоклассного исполнителя пенальти. Статистика весьма красноречива – он почти всегда заставал врасплох вратарей соперника.

Реализованные пенальти: 44

Нереализованные пенальти: 2

Процент реализации: 95,6%

Череда коррупционных скандалов заметно подпортила карьеру француза как футбольного чиновника. Но то, что Платини был блестящим игроком, – неоспоримый факт. Выступая в полузащите, он трижды подряд становился лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Всего за карьеру забил более 200 голов, половину из них – ударами с пенальти или со штрафных.

Реализованные пенальти: 41

Нереализованные пенальти: 1

Процент реализации: 97,6%

Прославленный мексиканский футболист, игравший в 1990-е – 2000-е годы. Выступая на протяжении 15 лет за местную команду «Америка», забил в различных турнирах 125 голов. Попробовал свои силы в американской МЛС и в испанской Ла Лиге. Не всегда показывал высокую результативность, но пенальти исполнял уверенно.

2. Мэттью Ле Тиссье

Реализованные пенальти: 48

Нереализованные пенальти: 1

Процент реализации: 97,9%

Также как и Бланко, Ле Тиссье за всю игровую карьеру не реализовал лишь один пенальти. Англичанин стал первым полузащитником, забившим в АПЛ 100 голов. Почти всю карьеру провел в «Саутгемптоне». Хавбек еще в 90-е годы разработал оригинальную манеру исполнения 11-метровых ударов, которая получила название «метод Ле Тиссье». Игрок рассказывал, что его главной идеей было скрыть от голкипера свое решение – куда и как бить – до самого последнего момента. Перед ударом англичанин наблюдал за действиями вратаря и реагировал на его движения. Если страж ворот направлял корпус влево, Ле Тиссье успевал поменять положение стопы и посылал мяч в правый угол. Считается, что в современном футболе эту манеру перенял Жоржиньо.

1. Ледио Пано

Реализованные пенальти: 50

Нереализованные пенальти: 0

Процент реализации: 100%

Единственный футболист в истории, реализовавший все свои 11-метровые. Речь, повторюсь, про игроков, которые исполнили как минимум 40 пенальти за карьеру. Албанский полузащитник свои лучшие годы провел в чемпионате Греции. Выступал там в 80-е и 90-е годы. Больше всего матчей провел за два клуба – «Партизани» и «Ксанти». В чем же секрет этого идеального пенальтиста? Во-первых, в трудолюбии. Известно, что Пано после тренировок часами отрабатывал удары с точки. А во-вторых, в психологии. Албанец никогда не смотрел вратарю в глаза перед исполнением пенальти, чтобы не дать голкиперу шанс прочитать намерения бьющего. Голеадор заранее знал, куда будет бить. А потом просто подходил к мячу, наносил удар и забивал.

Сравним эти цифры с показателями лучших пенальтистов в истории российской Премьер-Лиги. Сразу оговорюсь: бомбардиры из РПЛ, о которых я расскажу, исполнили меньше сорока пенальти за карьеру. Экс-форвард «Ростсельмаша», ЦСКА и сборной России Дмитрий Кириченко реализовал 27 попыток при двух неудачах. Получается вполне достойный процент – 93,1%. Бразилец Жоаозиньо, на протяжении долгих лет игравший в России – за «Краснодар», «Динамо» и «Сочи» – успешно исполнил все свои 20 пенальти за карьеру. Наверное, где-то отыскал конспекты Ледио Пано или Мэттью Ле Тиссье. Среди действующих игроков РПЛ отмечу Даниила Фомина. Динамовский полузащитник реализовал 29 пенальти при четырех неудачных попытках. Процент реализации у него составляет 87,8% – выше, чем у Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

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