Роналду vs Месси: у кого из легенд больше титулов за карьеру?

На двоих выиграли 77 трофеев.

Лионель Месси против Криштиану Роналду: самое захватывающее, непримиримое, увлекательное соперничество в футбольном мире. Два легендарных игрока уже давно выступают в разных лигах, но их продолжают сравнивать, пытаясь определить: кто же успешнее, талантливее, богаче. В недавней статье мы сопоставили количество титулов Лиги чемпионов, которые завоевывали португалец и аргентинец. В этом соревновании впереди Роналду – в его коллекции 5 трофеев, в то время как Месси выигрывал главный евротурнир 4 раза.

Пришло время сравнить общее число титулов в карьерах двух великих голеадоров. Оба футболиста могут похвастаться великим множеством больших побед. Кто из них чаще праздновал успех со своими командами? Давайте все подсчитаем.

Начнем с Роналду. Португалец давно прослыл игроком, одержимым славой, голами и титулами. Свой первый командный трофей во взрослом футболе Криштиану выиграл еще в 2002 году. «Спортинг», за который тогда выступал 16-летний футболист, победил «Морейренсе» в матче за Суперкубок Португалии. Сам Роналду в решающей встрече участия не принимал, но свою медаль получил. Год спустя талантливый вингер перешел в «Манчестер Юнайтед», быстро стал одним из лидеров команды и принялся штамповать вместе с партнерами победу за победой. Титулов у того «МЮ» было много. В первом же сезоне Криштиану выиграл Кубок Англии. Португалец забил гол в финальном матче против «Милуолла», а его клуб победил 3:0. Затем случились три подряд чемпионства в английской Премьер-лиге, знаменитый московский финал и победа в Лиге чемпионов, успех на клубном чемпионате мира и еще много-много трофеев.

Летом 2009 года Криштиану переехал из Манчестера в Мадрид. «Реал» совершил самый крупный на тот момент трансфер в истории, заплатив за Роналду 94 миллиона евро. Мадридский этап карьеры, продолжавшийся девять сезонов, стал для португальца самым богатым на титулы. С испанским клубом он выиграл 15 трофеев, в том числе два чемпионата Испании и четыре кубка Лиги чемпионов.

За новыми эмоциями и победами Роналду отправился в итальянскую Серию А. «Ювентус» выглядел вполне подходящим вариантом продолжения карьеры для звездного форварда. С туринцами Криштиану дважды выигрывал чемпионат страны, а в общей сложности завоевал 5 титулов. Все – на внутренней арене.

После «Ювентуса» португалец вновь отправился в дождливый Манчестер. Возвращение Роналду в «МЮ» летом 2021 года считалось одним из самых многообещающих событий в футбольном мире. Нападающий провел в команде полтора сезона и на этот раз успеха не снискал. «Манчестер Юнайтед» не выиграл ни одного титула. Криштиану покинул клуб со скандалом – дал резонансное интервью журналисту Пирсу Моргану, раскритиковав работу клуба. Отдельно досталось главному тренеру команды Эрику тен Хагу. В результате руководство «МЮ» расторгло контракт с игроком.

Новый вызовом в карьере Роналду стал чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану удивил футбольную общественность, подписав контракт с клубом «Аль-Наср». Следом за форвардом на аравийский полуостров потянулись и другие звезды. Сейчас в местной лиге выступают многие статусные футболисты. С новым клубом Криштиану выиграл Кубок арабских чемпионов.

Мечтой Роналду долгие годы оставались большие победы со сборной Португалии. В его международной карьере было много разочарований: серебро на Евро-2004, 4 место на ЧМ-2006, бронза чемпионата Европы в 2012-м. Но случился и триумф – на Евро-2016 португальцы не только дошли до финала, но и победили в решающей стадии хозяев турнира французов 1:0. Криштиану в том матче получил травму и покинул поле в середине первого тайма, но команда справилась с задачей без своего лидера. После того успеха сборная страны с Роналду в составе выиграла еще и Лигу наций.

Всего на данный момент Криштиану завоевал 33 командных титула – с клубами и со сборной.

Лионель Месси долгие годы блистал в составе «Барселоны». За основной состав команды он дебютировал в ноябре 2003 года. В 2005-м получил первый трофей – стал чемпионом страны. В том же году взял с каталонцами Суперкубок Испании. Всего в сине-гранатовой футболке аргентинец провел 17 сезонов. Выиграл с «Барсой»... 35 титулов – больше, чем Роналду за всю его карьеру. В коллекции Лео 10 чемпионств в Ла Лиге, 7 побед в Кубке Испании, 4 трофея Лиги чемпионов и еще очень много славных дел.

Уход аргентинца из «Барселоны» шокировал футбольный мир. Трудно было представить аргентинца в футболке другой команды. Но фанатам Месси пришлось не только представить, но и увидеть переход игрока в «ПСЖ». Каталонцы столкнулись с большими финансовыми проблемами и просто не потянули многомилионный контракт нападающего. Сообщалось, что клуб хотел продлить соглашение со своим лидером. Месси тоже не собирался никуда уходить и даже был готов пойти на значительное снижение зарплаты – сразу на 50%. Но из-за финансовых ограничений, действующих в испанском чемпионате, стороны не смогли заключить сделку. В 2021 году Лео переехал в столицу Франции.

В Париже Месси провел два сезона. Главной задачей «ПСЖ» оставалась победа в Лиге чемпионов. Но добиться амбициозной цели команде так и не удалось, даже несмотря на старания аргентинского гения. Нападающий пополнил свою коллекцию тремя трофеями – дважды стал чемпионом Франции и один раз выиграл Суперкубок страны.

После этого аргентинца потянуло на приключения. Сообщалось об интересе к форварду со стороны саудовского клуба «Аль-Хиляль». Футбольный мир предвкушал начало нового этапа соперничества Месси и Роналду. Но Лео решил отправиться в другой чемпионат. Его привлек амбициозный проект Дэвида Бекхэма – «Интер Майами». Со своей новой командой аргентинец сразу же выиграл трофей – Кубок североамериканских лиг. Этот титул стал первым в истории клуба, основанного в 2018 году.

Международная карьера Месси началась с триумфа на молодежном чемпионате мира 2005 года. Затем была победа на Олимпийских играх в 2008-м. А потом для аргентинской сборной наступили темные времена. Команда трижды проигрывала в финалах Кубка Америки, уступила и в решающей стадии ЧМ-2014. Месси и товарищи тогда не справились со сборной Германии. Серию неудач сборная Аргентины преодолела в 2021-м, когда наконец сумела выиграть Кубок Америки. За этим успехом последовали и другие – победа в Финалиссиме над итальянцами и, наконец, главный триумф в карьере Месси – успех на чемпионате мира 2022 года. В финале мундиаля аргентинцы победили действующих обладателей титула французов. Основное время матча завершилось вничью – 3:3. Месси оформил дубль. Победу команда добыла в серии пенальти.

Сейчас на счету Месси 44 командных титула – это лучший показатель в футбольной истории. Лео опережает Роналду сразу на 11 трофеев.

Как вы думаете, пополнят ли Роналду и Месси свою коллекцию побед в 2024 году? Какие турниры они выиграют? Ждем ваших комментариев!

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