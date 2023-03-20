Роналду не всегда играл под семеркой: брал номер в честь Роналдо, уступал Раулю, а в сборной отказался от десятки

Но это все равно его любимый номер.

Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» и сразу же занял привычный седьмой номер. Под ним он играл шесть сезонов АПЛ подряд. Под ним он будет играть и сейчас. И это вполне привычная картина.

Ведь в его карьере было не так много случаев, когда он носил не семерку.

28-й номер в «Спортинге»

Сезон-2003/04 стал первым во взрослой карьере Роналду. Тогда его перевели в основной состав «Спортинга» и дали 28-й номер. Роналду хотел пятерку, потому что под ней играл Зинедин Зидан в «Реале». Но пятый номер был занят в «Спортинге», да и номера из первой десятки в клубе давали только футболистам, стабильно попадающим в основу.

Роналду говорил:

«Я один раз спрашивал об этом номере у тренера. Он мне сказал: «Тебе нужно доказывать и показывать лучшую форму, чтобы заслужить этот номер». Это была дополнительной мотивацией для меня».

Через год Роналду перебрался в «Ман Юнайтед» и хотел оставить 28-й номер себе. Но Алекс Фергюсон уговорил его взять семерку, которую до этого носили только звезды.

9-й номер в «Реале»

В «Реал» Роналду приходил уже с целью играть под седьмым номером. Но на момент перехода он был занят Раулем. Роналду говорил с ним, но получил отказ:

«Я общался с Раулем. Он попросил уважения. Я прекрасно его понял, потому что он – легенда клуба. К тому же семерка была его любимым номером. Я не мог просто так забрать его. Поэтому я взял девятый. Это была честь для меня – под ним в «Реале» играл Роналдо, другой игрок, которым я восхищаюсь».

11-й номер в «Реале»

Под этим номером Роналду вышел всего один раз – в прощальном матче Рауля. Семерка отошла Раулю всего на игру, дальше Роналду вновь играл под ней.

21-й номер в «Манчестер Юнайтед»

Номер Роналду после возвращения в «Манчестер Юнайтед». Но там путем манипуляций он добрался до привычной семерки. Об этом мы писали тут:

Однажды Роналду помог хромающему Кавани уйти с поля. Теперь Кавани отдает Роналду №7 в «МЮ»

Два разных номера в сборной Португалии

В сборной Португалии Роналду носил семерку с сезона-2007/08, хотя играл за команду уже четыре года. Почему? Просто до этого номер был за Луишем Фигу. А после 2006 года он ушел из сборной – так семерку ушла Криштиану Роналду.

До этого Роналду носил: