Неожиданная статистика Агаларова и проблемные показатели «Зенита».

Завершился сезон РПЛ. По итогам заключительного тура «Сочи» получил серебряные медали. «Рубин» и «Арсенал» напрямую вылетели в ФНЛ (если не изменится регламент). «Химки» и «Уфа» сыграют в стыковых матчах против «СКА-Хабаровска» и «Оренбурга». В РПЛ уже точно попадают московское «Торпедо» и «Факел». Воронежский клуб сыграет там впервые с 2001 года.

Какие итоги сезона РПЛ надо знать:

1. «Спартак» завершил сезон с отрицательной разницей мячей (37:41). Такого не было с 2004 года (43:44). В сезоне-2014/15 клуб занял шестое место и финишировал с нулевой разницей (42:42).

2. Лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов отдал первый голевой пас в заключительном туре. Его статистика – 19 голов и 1 ассист. С передачи Агаларова первый гол в РПЛ забил легионер Ортис.

3. «Зенит» забил на десять голов меньше (66:76), чем в прошлом сезоне и пропустил больше (28:26). Но даже с такой статистикой повторил результат годовой давности по очкам – 65.

4. Агаларов забил 65,5% голов «Уфы» – 19 из 29. Sports.ru считал его статистику чуть раньше – там вообще было 72%. Таких показателей в любом случае нет ни у одного бомбардира в Европе.

5. Тульский «Арсенал» два сезона подряд набирает 23 очка за 30 матчей. В сезоне-2020/21 клуб занял 14-е место, сейчас – 16-е. В весеннем отрезке сезона «Арсенал» ни разу не победил.

6. Кабелла, Кордоба и Сперцян стали лучшими игроками «Краснодара» по «гол+пас». Все трое набрали в сумме по 10 голов и ассистов. Легионеры Кабелла и Кордоба не играли за клуб с зимы.

7. «Динамо» улучшило показатели предыдущего сезона (50) всего на три очка. Тогда было седьмое место, сейчас – третье. «Динамо» впервые с 2008 года попало в призовую тройку.

8. Лучший бомбардир «Ростова» Дмитрий Полоз забил 14 голов в сезоне – так он в два раза перекрыл лучший карьерный результат. До этого Полоз дважды имел в РПЛ по семь голов.

9. Вылетевший «Рубин» пропустил 56 голов. Год назад было 33 гола и четвертое место в чемпионате. За два предыдущих сезона в сумме «Рубин» был пропущен 61 мяч (33+28).

10. Жемалетдинов стал главным бомбардиром (9) и ассистентом (6) в «Локомотиве». Это его с отрывом лучшие цифры за карьеру. Жемалетдинов никогда не забивал больше трех голов в РПЛ.

11. ЦСКА три сезона подряд набирает 50 очков. Это стабильно приносит клубу разные места: пятое, шестое и четвертое. В сезоне-2018/19 у ЦСКА было 51 очко и четвертое место.

12. Еще ЦСКА пропустил меньше всех в РПЛ – 29 голов. Это сделал клуб, который перед заключительным туром проиграл три матча подряд с общим счетом 0:4.

13. В десятку лучших бомбардиров РПЛ попали только два легионера. Это Кассьера («Сочи») и Бикфалви («Урал»). Кассьера поделил второе место (14 голов) из-за хет-трика в последнем туре.

14. «Нижний Новгород» выиграл в весеннем отрезке только два матча: у «Ростова» (2:1) и «Зенита» (1:0). Даже с такими результатами клуб остался в РПЛ на 11-м месте.

15. «Урал» второй сезон подряд занял 12-е место. Разница только в очках – 33 и 34. В сезоне-2019/20 «Урал» набирал 35 очков. Тогда команда перешла на одну строчку выше.

16. За пять заключительных туров «Динамо» пропустило 17 голов. На этом отрезке клуб четыре раза проиграл и сделал одну ничью (3:3 с «Локомотивом»). За 25 матчей до этого – 24 гола.

Турнирная таблица РПЛ

Статистика игроков РПЛ