Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Над этим видео не стыдно плакать: Хендерсон обнял отца, который болел раком


    1
    Голосов: 1
    Сегодня, 13:00
    Держал болезнь в секрете, не разрешал сыну приезжать, а теперь он счастлив.

    «Ливерпуль» выиграл 2:0 у «Тоттенхэма» в финале Лиги чемпионов, и теперь на заставке турнира весь следующий сезон будет целующий кубок капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.

    Хендерсон праздновал с дикой страстью – даже с кубком мира капитаны далеко не всегда так пляшут в главный момент триумфа. Случившееся позже тронуло всех – Хендерсон отправился к отцу и минимум минуту не выпускал его из объятий.

    У отца Джордана – Брайана Хендерсона – нашли рак горла в 2013 году.

    К счастью, болезнь удалось победить. Но во время лечения Брайан просил сына не посещать его. Известно, что какое-то время он вообще держал в секрете свою борьбу с раком. «Тогда я нечасто видел отца, – рассказывал Джордан год назад. – Он не позволял мне приезжать. Брендан Роджерс сказал мне, что я могу ехать домой в любой момент, когда понадобится. Отец не хотел, чтобы я видел его таким, и я понимал, что дела плохи. Мы постоянно общались, но единственное, что я мог сделать – пытаться играть хорошо. К счастью, тогда мы стали выигрывать каждую неделю».

    Джордан знает, чего для него стоила главная победа в карьере.

    Вчерашняя ночь была одной из лучших для Брайана Хендерсон, и он с удовольствием вспоминал обещание, которое его сын дал еще в 10-летнем возрасте. «Когда ему было 10 лет, я взял его на финал Лиги чемпионов в Манчестер. Когда заиграл гимн ЛЧ, он сказал: «Папа, однажды я сыграю в таком матче». Он сыграл, да и не один раз, а дважды. И победил. Я безумно рад за него. Думаю, если бы сегодня он не выиграл трофей, его лето выдалось бы плохим. А так – оно будет прекрасным, мы проведем его с детьми».

    В конце интервью Брайана обнял счастливый Джейми Каррагер.

    Еще одна трогательная история началась перед стартовым свистком: камера выхватила глаза очень грустных Альберто Морено и Фернандо Льоренте – двух испанцев, игравших вместе с Хосе Антонио Рейесом, который погиб в автокатастрофе.

    После победы Морено надел майку с изображением Рейеса. Он посвятил победу своему другу.

    Мир реагирует на победу «Ливерпуля» в финале ЛЧ

    Каким мы запомним этот финал: провал Кейна, трофей Клоппа и девушка на поле

    Погиб Хосе Антонио Рейес

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, DailyMail, TheSun
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77109
    #4
    zigbert
    71256
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru