Держал болезнь в секрете, не разрешал сыну приезжать, а теперь он счастлив.

«Ливерпуль» выиграл 2:0 у «Тоттенхэма» в финале Лиги чемпионов, и теперь на заставке турнира весь следующий сезон будет целующий кубок капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.

Хендерсон праздновал с дикой страстью – даже с кубком мира капитаны далеко не всегда так пляшут в главный момент триумфа. Случившееся позже тронуло всех – Хендерсон отправился к отцу и минимум минуту не выпускал его из объятий.

У отца Джордана – Брайана Хендерсона – нашли рак горла в 2013 году.

twit text — Amol Rajan (@amolrajan) 2 июня 2019 г.

К счастью, болезнь удалось победить. Но во время лечения Брайан просил сына не посещать его. Известно, что какое-то время он вообще держал в секрете свою борьбу с раком. «Тогда я нечасто видел отца, – рассказывал Джордан год назад. – Он не позволял мне приезжать. Брендан Роджерс сказал мне, что я могу ехать домой в любой момент, когда понадобится. Отец не хотел, чтобы я видел его таким, и я понимал, что дела плохи. Мы постоянно общались, но единственное, что я мог сделать – пытаться играть хорошо. К счастью, тогда мы стали выигрывать каждую неделю».

Джордан знает, чего для него стоила главная победа в карьере.

twit text — Liverpool FC (@LFC) 1 июня 2019 г.

Вчерашняя ночь была одной из лучших для Брайана Хендерсон, и он с удовольствием вспоминал обещание, которое его сын дал еще в 10-летнем возрасте. «Когда ему было 10 лет, я взял его на финал Лиги чемпионов в Манчестер. Когда заиграл гимн ЛЧ, он сказал: «Папа, однажды я сыграю в таком матче». Он сыграл, да и не один раз, а дважды. И победил. Я безумно рад за него. Думаю, если бы сегодня он не выиграл трофей, его лето выдалось бы плохим. А так – оно будет прекрасным, мы проведем его с детьми».

В конце интервью Брайана обнял счастливый Джейми Каррагер.

twit text — Optus Sport (@OptusSport) 1 июня 2019 г.

Еще одна трогательная история началась перед стартовым свистком: камера выхватила глаза очень грустных Альберто Морено и Фернандо Льоренте – двух испанцев, игравших вместе с Хосе Антонио Рейесом, который погиб в автокатастрофе.

После победы Морено надел майку с изображением Рейеса. Он посвятил победу своему другу.

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