Мир реагирует на победу «Ливерпуля» в финале ЛЧ

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— Andrey Kozenko (@akozenko) 1 июня 2019 г.
Журналист Андрей Козенко предсказал гол «Тоттенхэма» на второй минуте. Вышло все наоборот.
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— SssseverusssS (@KKKKKKKKKK_70) 1 июня 2019 г.
Болельщики «Тоттенхэма» все равно гордятся своей командой.
Каррагер уже не играет за «Ливерпуль», но все равно пошел праздновать на поле.
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— GiveMeSport Football (@GMS__Football) 1 июня 2019 г.
Юргена Клоппа после матча подняли на руки.
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— laurel (@Dope77U) 1 июня 2019 г.
Шутки про «Барселону» все еще актуальны. Если бы не тот камбэк, победитель в ЛЧ был бы другой.
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— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 1 июня 2019 г.
Журналист Танкреди Палмери тоже в первую очередь вспомнил о «Барсе». Но о первом матче: тогда Дембеле не забил стопроцентный момент, который мог сделать счет 4:0.
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— Timur Valeev (@valtimir) 1 июня 2019 г.
Отдельные респекты – Джордану Хендерсону! Абсолютно заслуженно.
Стивен Джеррард ограничился коротким «Да!». В предыдущий раз «Ливерпуль» брал ЛЧ еще с ним в составе.
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— ADaUmunna (@LoisUmunna) 1 июня 2019 г.
Болельщики продолжают обсуждать выбежавшую на поле девушку. «Это было лучшим моментом матча».
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— Музейный мститель (@grifon_32) 1 июня 2019 г.
Юрген знает, насколько больно проигрывать в финале.
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— Igor Gorevoy | THE PANGO (@bad_playa) 1 июня 2019 г.
Качество футбола в финале понравилось не всем.
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— Atlético de Madrid (@atletienglish) 1 июня 2019 г.
Клубы тоже присоединились к поздравлениям. Один из первых – «Атлетико», на его стадионе прошел сегодняшний финал.
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— Ramsey (@WelshRamsey) 1 июня 2019 г.
За год в «Ливерпуле» поменялся основной вратарь. Результат тоже другой.
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— Gökhan tiryakı (@GTiryak) 1 июня 2019 г.
Не все болельщики «Тоттенхэма» согласны с результатом. Говорят, во всем виноват судья.
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— Freddie (@FreddieRoques) 1 июня 2019 г.
Рейтинг лучшего игрока матча – всего 6.55 из 10. И он у вратаря «Ливерпуля» Алиссона.