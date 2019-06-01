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    Мир реагирует на победу «Ливерпуля» в финале ЛЧ


    3.7
    Голосов: 3
    Сегодня, 00:58
    Матч понравился не всем.

    Журналист Андрей Козенко предсказал гол «Тоттенхэма» на второй минуте. Вышло все наоборот.

    Болельщики «Тоттенхэма» все равно гордятся своей командой.

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    Публикация от text (@23_carra)

    Каррагер уже не играет за «Ливерпуль», но все равно пошел праздновать на поле.

    Юргена Клоппа после матча подняли на руки.

    Шутки про «Барселону» все еще актуальны. Если бы не тот камбэк, победитель в ЛЧ был бы другой.

    Журналист Танкреди Палмери тоже в первую очередь вспомнил о «Барсе». Но о первом матче: тогда Дембеле не забил стопроцентный момент, который мог сделать счет 4:0.

    Отдельные респекты – Джордану Хендерсону! Абсолютно заслуженно.

    text

    text

    Публикация от text (@stevengerrard)

    Стивен Джеррард ограничился коротким «Да!». В предыдущий раз «Ливерпуль» брал ЛЧ еще с ним в составе.

    Болельщики продолжают обсуждать выбежавшую на поле девушку. «Это было лучшим моментом матча».

    Юрген знает, насколько больно проигрывать в финале.

    Качество футбола в финале понравилось не всем.

    Клубы тоже присоединились к поздравлениям. Один из первых – «Атлетико», на его стадионе прошел сегодняшний финал.

    За год в «Ливерпуле» поменялся основной вратарь. Результат тоже другой.

    Не все болельщики «Тоттенхэма» согласны с результатом. Говорят, во всем виноват судья.

    Рейтинг лучшего игрока матча – всего 6.55 из 10. И он у вратаря «Ливерпуля» Алиссона.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Ливерпуля»
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии5
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      Рейтинг: +329

      LAY394 4 часа назад

      финал ваще тухлый, льорис больше кейна наигрался с мячом

      0
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      Рейтинг: +11

      Dmitry03 7 часов назад

      все писали, что финал ЛЕ был плох, особенно первый тайм, но вчерашний матч вообще был ужасен, больше было похоже на товарищескую игру между командами ФНЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4627

      piligrim1986 7 часов назад

      финал конечно говно, кроме полуголой бабы и вспомнить нечего

      0
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      Рейтинг: +629

      Тони Монтана Б 8 часов назад

      Смотрел второй тайм - игра г..но, а говорят первый тайм был еще хуже, куда уж хуже-то?

      0
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      ...
      Рейтинг: +382

      Файдаэн > Тони Монтана Б 5 часов назад

      Во втором Тотенхем хотя бы к воротам соперника мог подступиться.

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