Мир реагирует на победу «Ливерпуля» в финале ЛЧ

Матч понравился не всем.

twit text — Andrey Kozenko (@akozenko) 1 июня 2019 г.

Журналист Андрей Козенко предсказал гол «Тоттенхэма» на второй минуте. Вышло все наоборот.

twit text — SssseverusssS (@KKKKKKKKKK_70) 1 июня 2019 г.

Болельщики «Тоттенхэма» все равно гордятся своей командой.

text text text Публикация от text (@23_carra) 1 Июн 2019 в 2:41 PDT

Каррагер уже не играет за «Ливерпуль», но все равно пошел праздновать на поле.

twit text — GiveMeSport Football (@GMS__Football) 1 июня 2019 г.

Юргена Клоппа после матча подняли на руки.

twit text — laurel (@Dope77U) 1 июня 2019 г.

Шутки про «Барселону» все еще актуальны. Если бы не тот камбэк, победитель в ЛЧ был бы другой.

twit text — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 1 июня 2019 г.

Журналист Танкреди Палмери тоже в первую очередь вспомнил о «Барсе». Но о первом матче: тогда Дембеле не забил стопроцентный момент, который мог сделать счет 4:0.

twit text — Timur Valeev (@valtimir) 1 июня 2019 г.

Отдельные респекты – Джордану Хендерсону! Абсолютно заслуженно.

text text Публикация от text (@stevengerrard) 1 Июн 2019 в 2:31 PDT

Стивен Джеррард ограничился коротким «Да!». В предыдущий раз «Ливерпуль» брал ЛЧ еще с ним в составе.

twit text — ADaUmunna (@LoisUmunna) 1 июня 2019 г.

Болельщики продолжают обсуждать выбежавшую на поле девушку. «Это было лучшим моментом матча».

twit text — Музейный мститель (@grifon_32) 1 июня 2019 г.

Юрген знает, насколько больно проигрывать в финале.

twit text — Igor Gorevoy | THE PANGO (@bad_playa) 1 июня 2019 г.

Качество футбола в финале понравилось не всем.

twit text — Atlético de Madrid (@atletienglish) 1 июня 2019 г.

Клубы тоже присоединились к поздравлениям. Один из первых – «Атлетико», на его стадионе прошел сегодняшний финал.

twit text — Ramsey (@WelshRamsey) 1 июня 2019 г.

За год в «Ливерпуле» поменялся основной вратарь. Результат тоже другой.

twit text — Gökhan tiryakı (@GTiryak) 1 июня 2019 г.

Не все болельщики «Тоттенхэма» согласны с результатом. Говорят, во всем виноват судья.

twit text — Freddie (@FreddieRoques) 1 июня 2019 г.

Рейтинг лучшего игрока матча – всего 6.55 из 10. И он у вратаря «Ливерпуля» Алиссона.