«Краснодар» показал форму без Смолова. Это что-то значит?

«Краснодар» представил новую форму. К качеству футболок или клубным цветам вопросов нет, но имеются они к самой подаче. В футболки переоделись пять футболистов, а среди них не оказалось Федора Смолова.
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— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 25 июля 2018 г.
Перед началом предыдущего сезона все тоже было без Феди.
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— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 10 июля 2017 г.
Ниже – факты о том, почему это важно.
- Федор Смолов – главный игрок и бомбардир «Краснодара» прямо сейчас. За три сезона в «Краснодаре» он забил 52 мяча только в матчах Преьмер-лиги.
- Смолов часто снимается в рекламах. Например, он участвовал в удивительном ролике от Гая Ричи перед чемпионатом мира. Быть лицом «Краснодара» он должен по определению.
- Игрок мечтает уехать в Европу. До этого Смолову однажды даже приходилось выступать с заявлением, когда он решил остаться в «Краснодаре». Интерес «Вест Хэма» и других команд не гас долго, но теперь Смолов провалил ЧМ. Его клубные перспективы неизвестны.
- Возможно, как раз из-за неопределенного будущего Смолова снова нет на фотографии новой формы. К команде он вернулся почти с начала тренировок, поэтому никакие отпуска после чемпионата мира не могли повлиять на его участие в показе.
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