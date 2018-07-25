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    «Краснодар» показал форму без Смолова. Это что-то значит?


    3.9
    Голосов: 8
    25.07.2018 13:35
    Никаких намеков.

    «Краснодар» представил новую форму. К качеству футболок или клубным цветам вопросов нет, но имеются они к самой подаче. В футболки переоделись пять футболистов, а среди них не оказалось Федора Смолова.

    Перед началом предыдущего сезона все тоже было без Феди.

    Ниже – факты о том, почему это важно.

    1. Федор Смолов – главный игрок и бомбардир «Краснодара» прямо сейчас. За три сезона в «Краснодаре» он забил 52 мяча только в матчах Преьмер-лиги.
    2. Смолов часто снимается в рекламах. Например, он участвовал в удивительном ролике от Гая Ричи перед чемпионатом мира. Быть лицом «Краснодара» он должен по определению.
    3. Игрок мечтает уехать в Европу. До этого Смолову однажды даже приходилось выступать с заявлением, когда он решил остаться в «Краснодаре». Интерес «Вест Хэма» и других команд не гас долго, но теперь Смолов провалил ЧМ. Его клубные перспективы неизвестны.
    4. Возможно, как раз из-за неопределенного будущего Смолова снова нет на фотографии новой формы. К команде он вернулся почти с начала тренировок, поэтому никакие отпуска после чемпионата мира не могли повлиять на его участие в показе.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 8
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +57

      Доремидонт 27 июля 2018, 00:44

      А вообщем и целом, вопрос дня. Почему же нет Хведи, неужели сожрали ведмеди, а ?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 26 июля 2018, 07:01

      Люблю этот ресурс. Это как Трамп отзывается про свои СМИ, фей ньюс, так и тут. Лишь бы заполнить пространство.

      0
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      Рейтинг: +8836

      vladik12 25 июля 2018, 22:29

      Наверное, переходит в "Енисей".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 25 июля 2018, 22:21

      во время чемпионата мира забыл , что такое футбол и как вести себя с мячом , отправили в дубль тренироваться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 25 июля 2018, 22:01

      Уже давно продан по тихому, а вы только спохватились

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 июля 2018, 20:22

      Да много кого нет на презентации формы. Ну это же не значит, что все они уйдут из команды, а играть останутся только эти 5 футболистов

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 25 июля 2018, 18:27

      Ни о чем!

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 25 июля 2018, 17:49

      А никаких намеков.
      Феодосий как то сам признался ,если что то ,где то,как то
      не заладится - постригусь в монахи.
      Святое дело ,отец Федор ,мы только за !

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июля 2018, 17:25

      Пенальти он тренирует...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 25 июля 2018, 16:54

      А ещё без Газинского, Классена и многих других. Что бы это значило?! :))

      3
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