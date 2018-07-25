«Краснодар» показал форму без Смолова. Это что-то значит?

Никаких намеков.

«Краснодар» представил новую форму. К качеству футболок или клубным цветам вопросов нет, но имеются они к самой подаче. В футболки переоделись пять футболистов, а среди них не оказалось Федора Смолова.

twit text — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 25 июля 2018 г.

Перед началом предыдущего сезона все тоже было без Феди.

twit text — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 10 июля 2017 г.

Ниже – факты о том, почему это важно.

Федор Смолов – главный игрок и бомбардир «Краснодара» прямо сейчас. За три сезона в «Краснодаре» он забил 52 мяча только в матчах Преьмер-лиги. Смолов часто снимается в рекламах. Например, он участвовал в удивительном ролике от Гая Ричи перед чемпионатом мира. Быть лицом «Краснодара» он должен по определению. Игрок мечтает уехать в Европу. До этого Смолову однажды даже приходилось выступать с заявлением, когда он решил остаться в «Краснодаре». Интерес «Вест Хэма» и других команд не гас долго, но теперь Смолов провалил ЧМ. Его клубные перспективы неизвестны. Возможно, как раз из-за неопределенного будущего Смолова снова нет на фотографии новой формы. К команде он вернулся почти с начала тренировок, поэтому никакие отпуска после чемпионата мира не могли повлиять на его участие в показе.

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