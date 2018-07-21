Одинаковые формы «Тоттенхэма» и «Барселоны». Фантазия кончилась

Nike представил новую форму «Тоттенхэма», в которой команда сыграет в сезоне-2018/19.
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—text (@SpursOfficial) 20 июля 2018 г.
Вот так выездной комплект выглядит в фотографиях:
Публикация от text (@spursofficial)
Все хорошо, но где-то мы подобное уже видели.
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— ESPN UK (@ESPNUK) 20 июля 2018 г.
Выездная форма «Тоттенхэма» теперь страшно похожа на тренировочный комплект «Барселоны». Если что, она тоже от Nike.
Это точно игроки «Барселоны»?
Болельщики критикуют:
Hemayat: «Nike исчерпывает идеи о том, как создавать футбольные формы. Новый комплект «Ман Сити» почти такой же, но другого цвета».
Oscar: «Андре Гомеш будет носить оба комплекта».
Tarcisio Colares: «Молодец, Nike! Еще один сезон плохих форм. Я не понимаю, почему футбольные комплекты не такие, как у большинства команд НБА».