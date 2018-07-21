Одинаковые формы «Тоттенхэма» и «Барселоны». Фантазия кончилась

Когда научили хорошо копировать.

Nike представил новую форму «Тоттенхэма», в которой команда сыграет в сезоне-2018/19.

twit text —text (@SpursOfficial) 20 июля 2018 г.

Вот так выездной комплект выглядит в фотографиях:

Публикация от text (@spursofficial) 19 Июл 2018 в 9:38 PDT

Все хорошо, но где-то мы подобное уже видели.

twit text — ESPN UK (@ESPNUK) 20 июля 2018 г.

Выездная форма «Тоттенхэма» теперь страшно похожа на тренировочный комплект «Барселоны». Если что, она тоже от Nike.

Это точно игроки «Барселоны»?

text Публикация от text (@fcbarcelona) 17 Июл 2018 в 5:38 PDT

Болельщики критикуют:

Hemayat: «Nike исчерпывает идеи о том, как создавать футбольные формы. Новый комплект «Ман Сити» почти такой же, но другого цвета».

Oscar: «Андре Гомеш будет носить оба комплекта».

Tarcisio Colares: «Молодец, Nike! Еще один сезон плохих форм. Я не понимаю, почему футбольные комплекты не такие, как у большинства команд НБА».