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    Одинаковые формы «Тоттенхэма» и «Барселоны». Фантазия кончилась


    3
    Голосов: 8
    21.07.2018 11:35
    Когда научили хорошо копировать.

    Nike представил новую форму «Тоттенхэма», в которой команда сыграет в сезоне-2018/19.

    Вот так выездной комплект выглядит в фотографиях:

    Публикация от text (@spursofficial)

    Все хорошо, но где-то мы подобное уже видели.

    Выездная форма «Тоттенхэма» теперь страшно похожа на тренировочный комплект «Барселоны». Если что, она тоже от Nike.

    Это точно игроки «Барселоны»?

    text

    Публикация от text (@fcbarcelona)

    Болельщики критикуют:

    Hemayat: «Nike исчерпывает идеи о том, как создавать футбольные формы. Новый комплект «Ман Сити» почти такой же, но другого цвета».

    Oscar: «Андре Гомеш будет носить оба комплекта».

    Tarcisio Colares: «Молодец, Nike! Еще один сезон плохих форм. Я не понимаю, почему футбольные комплекты не такие, как у большинства команд НБА».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Nike
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 22 июля 2018, 09:00

      лучше уж вернуть эти нелепые формы - пижамы с абсурдным принтом из начала 90-х....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      oleg32ru 21 июля 2018, 14:23

      Интернат

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 21 июля 2018, 13:39

      Как известно, Найк не так давно отказал сборной Ирана по футболу в экипировке. Помимо фантазии ещё силы у них кончились))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 21 июля 2018, 12:28

      У Nike всегда были скучные и неинтересные формы.
      Только для Зенита делают иногда что-то интересное

      2
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      ...
      Рейтинг: +156

      Dart Veider > Ubuntu 24 июля 2018, 16:37

      Ювентусу и сборной Бразилии видь делали качественую форму

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      T_REX 21 июля 2018, 12:04

      Это же Nike, самая убогая компания по производству игровой формы, так и повседневной одежды, все всегда и у всех одинаковое

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 21 июля 2018, 11:51

      А зачем вообще создавать новую форму для простой тренировки? Перед кем футболисты Барселоны собираются в ней красоваться? Кто будет видеть всю рекламу на форме? Ведь тренировки по ТВ не показывают, на трибунах стадиона болельщики тоже не сидят.

      4
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