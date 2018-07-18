«Торпедо» шикарно представило новую форму. Это топ-уровень

От скандала к восторгу.

Московское «Торпедо» пару дней назад угодило в скандальные новости, когда фанаты клуба возмутились трансферу бывшего воспитанника. Теперь пришла пора восхищаться – торпедовцы представили форму на сезон. Сделали они в 104-секундном ролике на уровне топ-клубов России. Причем не каждый из наших грандов вообще такое демонстрировал.

«Торпедо» же сейчас представляет вторую лигу, оно начнет сезон в ПФЛ (зона «Центр»).

В видео, посвященном новой форме, торпедовцы затронули часть истории, соединив это с современными торпедовскими граффити и рисунками маленьких фанатов. В целом, отличный видеоряд от клуба, представляющего, еще раз, вторую лигу. Это действительно топ.