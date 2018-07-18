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    «Торпедо» шикарно представило новую форму. Это топ-уровень


    4
    Голосов: 7
    18.07.2018 20:30
    От скандала к восторгу.

    Московское «Торпедо» пару дней назад угодило в скандальные новости, когда фанаты клуба возмутились трансферу бывшего воспитанника. Теперь пришла пора восхищаться – торпедовцы представили форму на сезон. Сделали они в 104-секундном ролике на уровне топ-клубов России. Причем не каждый из наших грандов вообще такое демонстрировал.

    «Торпедо» же сейчас представляет вторую лигу, оно начнет сезон в ПФЛ (зона «Центр»).

    В видео, посвященном новой форме, торпедовцы затронули часть истории, соединив это с современными торпедовскими граффити и рисунками маленьких фанатов. В целом, отличный видеоряд от клуба, представляющего, еще раз, вторую лигу. Это действительно топ.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Торпедо»
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 19 июля 2018, 21:24

      Как будто фильм посмотрел...лучше,чем мстители война бесконечности)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 19 июля 2018, 20:04

      историю только и осталось вспоминать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 19 июля 2018, 13:36

      действительно классно!
      Елисеев в главных ролях сейчас)))
      удачи Торпедо!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 19 июля 2018, 13:17

      Симпатично ... но где былая слава ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      7582145698 19 июля 2018, 10:46

      Супер!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 июля 2018, 10:12

      возрождайся,славный и легендарный клуб !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 19 июля 2018, 04:45

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