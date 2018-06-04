У Германии тоже скандал с составом на ЧМ. Лев не взял Сане

Это лучший немец из топ-5 лиг, но в Россию он не едет.

Почему вокруг такой шум?

Сане – один из ключевых элементов безумного «Ман Сити», который еще прошлой осенью закрыл чемпионскую гонку. Рекорды клуб ставил в том числе и с помощью немца.

У Сане 10+15 по «гол плюс пас» в сезоне АПЛ

Помимо в команде Сане только Стерлинг добился двузначных показателей и по голам, и по ассистам

Он – пятый по оценкам WhoScored в «Ман Сити»

Кроме того, Сане поучаствовал в 33 голах (14+19) во всех турнирах – ни у какого другого немецкого игрока такой статистики в топ-5 лигах нет

Получил приз лучшего молодого игрока в сезоне АПЛ

Лерою Сане 22 года, а его трансферная стоимость, согласно Transfermarkt, достигает уже 90 млн евро.

Он, кстати, самый дорогой немецкий игрок в истории – был продан за 50 млн в «Ман Сити»

Что ответил Йоахим Лев?

«Было непросто выбирать между ним и Юлианом Брандтом, мы выбрали Брандта. У Дракслера, Ройса и Мюллера твердое место в составе. Лерой – большой талант, он вернется к нам осенью. Пока в матчах за сборную он себя не проявил», – объяснил выбор главный тренер сборной Германии на пресс-конференции.

Кто его конкурент?

Как было отмечено – это полузащитник «Байера» Юлиан Брандт, который младше Сане на пять месяцев. В отличие от Лероя, он ездил на Олимпиаду-2016 (Германия проиграла в финале в серии пенальти) и выиграл Кубок конфедераций в России прошлым летом.

Впрочем, у WhoScored тут же нашлась любопытная статистика. Сравнение Сане и Брандта – не в пользу последнего:

Так в чем причина?

Сане провел 12 матчей за сборную Германии, в которых отметился лишь одним голевым пасом. Дело не в построениях – немцы чаще всего играют 4-2-3-1, «Сити» при Гвардиоле весь сезон уничтожал соперников с похожей 4-1-4-1. Вероятно, все дело в функциях крайних нападающих – Леву больше нравятся креативные Ройс и Дракслер, Гвардиоле – скоростной Сане, умеющий растянуть оборону соперника.

Притом все равно очень странно видеть, насколько сильно отличаются показатели футболиста в клубе и в сборной. С другой стороны, сборная Германии настолько хороша, что даже отказ от такого футболиста, как Сане (за плечами которого фееричный сезон), совершенно не уменьшит шансов на титул. Нам бы (и еще примерно 30 сборным на ЧМ-2018) такие их проблемы.

Лерой Сане как-то сказал, что в 22 года уйдет на пенсию – после четырех титулов в «Ман Сити» и кубка мира с Германией. С пенсией пока придется подождать.

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