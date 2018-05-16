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    Автора золотого гола ЧМ-2014 не взяли в Россию. Почему?


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    Голосов: 8
    16.05.2018 19:00
    Марио Гетце играл кошмарно.

    Давайте честно: прежнего Марио Гетце нет с нами с того самого ЧМ-2014. Тогда Гетце забил победный гол в финале со сборной Аргентины. Германия выиграла турнир, а Марио потом победно ходил с футболкой партнера Марко Ройса. Тот пропустил чемпионат мира из-за травмы и смотрел футбол по телевизору. Теперь подобная участь ждет самого Гетце, но только по спортивным причинам. Ройс, кстати, на чемпионат мира поедет, сыграв в чемпионате всего 11 матчей.

    Вы же помните тот самый гол, после которого Марио Гетце вошел в историю футбола? Голевую передачу ему сделал Андре Шюррле. И его тоже не будет на чемпионате мира в России.

    Забавная статистика. Только Мюллер и Вернер забивали за сборную после чемпионата мира больше, чем дуэт Гетце и Шюррле.

    Вот еще несколько фотографий:

    На перспективы Марио Гетце в сборной Германии повлияли два фактора:

    1) Многочисленные мышечные травмы привели к нарушению метаболических процессов. Из-за этого Гетце пропустил конец предыдущего сезона и Кубок Конфедераций. Он не играл в сборной Германии почти год, но Лев вызывал Марио на мартовские товарищеские матчи. Кажется, Марио его не убедил.

    2) 344 дня на стыке лет прошло между голами Марио Гетце. До ноябрьского дерби с «Шальке» он забивал только в декабре 2016-го. Сказались и те самые проблемы со здоровьем. В «Боруссии» терпеливо давали Гетце набрать форму, но внимание не помогло. За весь этот сезон у Гетце только два мяча и три голевых паса.

    На статистике сказалось и то, что в «Боруссии» Гетце стал играть ближе к середине поля. Это раскрывало его технические умения, уменьшало результативность, но игровая форма Марио совсем не убеждала. «Это был не его сезон. Он не показывал свои лучшие качества. У него просто не было такой хорошей формы. Надеюсь, после перерыва он сможет начать заново в Дортмунде. Это сложное решение», – прокомментировал отсутствие 25-летнего Гетце в заявке Иоахим Лев.

    Кстати, Гетце стал первым со времен Герда Мюллера игроком, который забил в составе победителя в финале чемпионата мира, а потом не вернулся в состав на следующий турнир. С Мюллером подобное произошло в 1978 году, когда он тоже не попал в список игроков на чемпионат мира. Сейчас у Германии и без Гетце все хорошо с составом. В центре полузащиты могут сыграть Гюндоган, Хедира, Кроос, Горецка и Руди. Кто-то из них слабее, чем Гетце?

    Еще большее разочарование пережил Сандро Вагнер. Если Гетце пока никак не отреагировал на пролет мимо заявки, Вагнер расплакался прямо на тренировке «Баварии». В этом сезоне он сидел под Левандовским, но все равно выходил и забивал. Партнеры поддержали Вагнера в его проблеме, а Хайнкес, по слухам, вообще сказал, что взял бы его на чемпионат мира. В сборной Германии сейчас набирается игроков на несколько составов, поэтому такие грустные истории будут и дальше.

    Состав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +22

      Королевство Равенства 27 мая 2018, 21:01

      Гётце, Эдер, Хави - все они были несколько не теми от кого ждали в финале решающих голов....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 18 мая 2018, 17:21

      спрашивается,зачем уходил в баварию?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 17 мая 2018, 10:43

      И только в России не важно, хорошо ли ты играешь, плохо ли. Всегда будут вызываться одни и те же игроки. Чувствую, Игнашевич в этом сезоне карьеру завершит, но в 2020 на Евро сыграет (если мы туда попадем))) ).

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 17 мая 2018, 09:54

      Вообще большой ошибкой Гётце был его переход в Баварию. Останься он в Дортмунде, кто знает, как всё повернулось бы...

      3
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 17 мая 2018, 08:05

      Не уйди Гётце тогда в Баварию к Пепу - запросто было бы по другому.

      2
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      Рейтинг: +979

      TUMS 17 мая 2018, 00:44

      У них есть выбор, у нас нет. Печально, но факт.

      1
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 16 мая 2018, 22:10

      Нам бы их проблемы.У нас в сборную берут то ,что из начально не может двигаться. И ни чего.

      2
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 16 мая 2018, 21:12

      жаль

      0
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 16 мая 2018, 20:09

      У Месси тоже плохая форма ,он ели двигается по поля , его тоже не берите ;)))

      1
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 16 мая 2018, 19:54

      А у нас Игнашевича вызывают...

      6
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