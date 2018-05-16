Автора золотого гола ЧМ-2014 не взяли в Россию. Почему?

Марио Гетце играл кошмарно.

Давайте честно: прежнего Марио Гетце нет с нами с того самого ЧМ-2014. Тогда Гетце забил победный гол в финале со сборной Аргентины. Германия выиграла турнир, а Марио потом победно ходил с футболкой партнера Марко Ройса. Тот пропустил чемпионат мира из-за травмы и смотрел футбол по телевизору. Теперь подобная участь ждет самого Гетце, но только по спортивным причинам. Ройс, кстати, на чемпионат мира поедет, сыграв в чемпионате всего 11 матчей.

Вы же помните тот самый гол, после которого Марио Гетце вошел в историю футбола? Голевую передачу ему сделал Андре Шюррле. И его тоже не будет на чемпионате мира в России.

twit text — Leonardo Tezoto (@LeonardoTezoto) 15 мая 2018 г.

Забавная статистика. Только Мюллер и Вернер забивали за сборную после чемпионата мира больше, чем дуэт Гетце и Шюррле.

twit text — OptaFranz (@OptaFranz) 15 мая 2018 г.

Вот еще несколько фотографий:

twit text — Iván Olguín ® (@IvanOlguin) 15 мая 2018 г.

На перспективы Марио Гетце в сборной Германии повлияли два фактора:

1) Многочисленные мышечные травмы привели к нарушению метаболических процессов. Из-за этого Гетце пропустил конец предыдущего сезона и Кубок Конфедераций. Он не играл в сборной Германии почти год, но Лев вызывал Марио на мартовские товарищеские матчи. Кажется, Марио его не убедил.

2) 344 дня на стыке лет прошло между голами Марио Гетце. До ноябрьского дерби с «Шальке» он забивал только в декабре 2016-го. Сказались и те самые проблемы со здоровьем. В «Боруссии» терпеливо давали Гетце набрать форму, но внимание не помогло. За весь этот сезон у Гетце только два мяча и три голевых паса.

На статистике сказалось и то, что в «Боруссии» Гетце стал играть ближе к середине поля. Это раскрывало его технические умения, уменьшало результативность, но игровая форма Марио совсем не убеждала. «Это был не его сезон. Он не показывал свои лучшие качества. У него просто не было такой хорошей формы. Надеюсь, после перерыва он сможет начать заново в Дортмунде. Это сложное решение», – прокомментировал отсутствие 25-летнего Гетце в заявке Иоахим Лев.

Кстати, Гетце стал первым со времен Герда Мюллера игроком, который забил в составе победителя в финале чемпионата мира, а потом не вернулся в состав на следующий турнир. С Мюллером подобное произошло в 1978 году, когда он тоже не попал в список игроков на чемпионат мира. Сейчас у Германии и без Гетце все хорошо с составом. В центре полузащиты могут сыграть Гюндоган, Хедира, Кроос, Горецка и Руди. Кто-то из них слабее, чем Гетце?

twit text — Patrick (@RatedRHero) 15 мая 2018 г.

Еще большее разочарование пережил Сандро Вагнер. Если Гетце пока никак не отреагировал на пролет мимо заявки, Вагнер расплакался прямо на тренировке «Баварии». В этом сезоне он сидел под Левандовским, но все равно выходил и забивал. Партнеры поддержали Вагнера в его проблеме, а Хайнкес, по слухам, вообще сказал, что взял бы его на чемпионат мира. В сборной Германии сейчас набирается игроков на несколько составов, поэтому такие грустные истории будут и дальше.

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