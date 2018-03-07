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    Фанаты «ПСЖ» зажигали красиво. Но сенсации не случилось


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    Голосов: 9
    07.03.2018 00:40
    Французы просто так перевели пиротехнику, а дальше идет «Реал».

    Унаи Эмери явно не угадал с заменами в первом матче против «Реала». Но перед домашней игрой он высказывался позитивно. «ПСЖ» и «Марсель» не представляют, что их ждет в Париже. Эти матчи станут историей «ПСЖ», – рассуждал главный тренер парижской команды. С «Марселем» красочная мотивация помогла, но все испортила травма Неймара. «ПСЖ» подошел к ответной игре мотивированным и ослабленным одновременно. Фанаты снова должны были помогать.

    И сначала все получалось. Игра началась с вот такого красивого перфоманса:

    Еще здесь явно готовились что-то праздновать:

    Первый тайм завершился нулями, а второй начался с атаки «ПСЖ» и фанатской феерии. Болельщики зажгли так сильно, что арбитру Брыху пришлось прервать матч на пару минут. Тиаго Силва из чужой штрафной призывал болельщиков успокоиться. А вот так это выглядело на телевизионной трансляции:

    Почти сразу после этого забил Криштиану Роналду. Потом удалился Верратти и все стало совсем грустно. Радость фанатам подарил лишь гол Кавани, который спасительным так и не стал.

    «Реал» победил давление фанатов примерно так:

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    Публикация от text (@brfootball)

    Победный мяч на счету Каземиро. «Реал» идет за третьим титулом Лиги чемпионов, а у болельщиков «ПСЖ» больше не будет поводов для активных действий. Париж буднично выиграет чемпионат и посмотрит со стороны за другими матчами плей-офф. Собирали команду явно не для этого.

    Текстовый онлайн матча «ПСЖ» – «Реал»

    Сын президента Либерии играет за «ПСЖ». Растет новая звезда

    «ПСЖ» страшно не везет с Лигой чемпионов. И не только в этом году

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Liberte-radio
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +305

      Strig 8 марта 2018, 18:22

      Пиротехи в законе?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +821

      diktatop 8 марта 2018, 09:57

      а как же санции уефа по пиротехнике дисквалификацию ПСЖ

      0
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 7 марта 2018, 14:50

      Горит и кружится планета.
      Над Парк де Пренс клубится дым.
      Парижу так нужна победа эта,
      Увы, Реал сейчас непобедим.

      2
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 7 марта 2018, 14:05

      Из ПСЖ действительно получился сильный клуб. Проиграть Реалу или Барселоне это нормально, т.к. клубы с опытными игроками уже давно на топ уровне.

      0
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      Рейтинг: +846

      sined1951 7 марта 2018, 13:39

      Статья о ерунде. Автор провести нормальный разбор игры не в состояние и пишет разную чушь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 7 марта 2018, 12:04

      Эх, как я скучаю по старой Италии, вот там было шоу на трибунах

      4
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      Рейтинг: +8

      pouldar 7 марта 2018, 09:15

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      -1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 7 марта 2018, 09:14

      Красиво))) И наверное ни один болельщик не додумался кинуть на поле.....кое кому стоит ровняться на таких))

      1
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      Рейтинг: +348

      343443 7 марта 2018, 08:58

      ПСЖ еще надо потренероваться

      0
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      Рейтинг: +1854

      mahan 7 марта 2018, 08:22

      ПСЖ надо тренера сильного.

      0
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