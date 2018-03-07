Фанаты «ПСЖ» зажигали красиво. Но сенсации не случилось

Французы просто так перевели пиротехнику, а дальше идет «Реал».

Унаи Эмери явно не угадал с заменами в первом матче против «Реала». Но перед домашней игрой он высказывался позитивно. «ПСЖ» и «Марсель» не представляют, что их ждет в Париже. Эти матчи станут историей «ПСЖ», – рассуждал главный тренер парижской команды. С «Марселем» красочная мотивация помогла, но все испортила травма Неймара. «ПСЖ» подошел к ответной игре мотивированным и ослабленным одновременно. Фанаты снова должны были помогать.

И сначала все получалось. Игра началась с вот такого красивого перфоманса:

twit text — ENSEMBLE ON VA LE FAIRE ! (@PSG_inside) 6 марта 2018 г.

Еще здесь явно готовились что-то праздновать:

twit text — B/R Football (@brfootball) 6 марта 2018 г.

Первый тайм завершился нулями, а второй начался с атаки «ПСЖ» и фанатской феерии. Болельщики зажгли так сильно, что арбитру Брыху пришлось прервать матч на пару минут. Тиаго Силва из чужой штрафной призывал болельщиков успокоиться. А вот так это выглядело на телевизионной трансляции:

twit text — Miriti Murungi (@NutmegRadio) 6 марта 2018 г.

Почти сразу после этого забил Криштиану Роналду. Потом удалился Верратти и все стало совсем грустно. Радость фанатам подарил лишь гол Кавани, который спасительным так и не стал.

twit text — Jonas Satin (@JonasSatin) 6 марта 2018 г.

«Реал» победил давление фанатов примерно так:

text Публикация от text (@brfootball) Мар 6, 2018 в 1:28 PST

Победный мяч на счету Каземиро. «Реал» идет за третьим титулом Лиги чемпионов, а у болельщиков «ПСЖ» больше не будет поводов для активных действий. Париж буднично выиграет чемпионат и посмотрит со стороны за другими матчами плей-офф. Собирали команду явно не для этого.

Текстовый онлайн матча «ПСЖ» – «Реал»

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