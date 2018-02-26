«ПСЖ» страшно не везет с Лигой чемпионов. И не только в этом году

Весь свой фарт Унаи Эмери израсходовал на три Лиги Европы.

Несмотря на провал в России, Унаи Эмери уже вошел в историю европейского футбола. Он выиграл три подряд еврокубка с «Севильей», а сейчас тренирует суперклуб с самым сильным футболистом после Месси и Роналду. Конечно, Эмери совсем не безгрешен в «ПСЖ». Но очевидно, что в Париже ему во многом жутко не везет.

«Барселона» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Конечно, совершенно ни к чему было играть вничью с «Лудогорцем» на групповом этапе, тогда бы на «Барселону» влетел «Арсенал», а «ПСЖ» бы выиграл группу. Но, судя по жеребьевке, угодил бы на «Баварию», которая влепила «канонирам» 10:2 по сумме двух встреч. Но даже со второго места у «ПСЖ» были вполне проходимые варианты – «Наполи», «Атлетико», «Боруссия», «Лестер» и «Ювентус» («Монако» не в счет). Нет же, нужно было получить в соперники именно «Барсу», с которой у Эмери и так тяжелая история встреч.

Дениз Айтекин

Вряд ли стоит искать оправдания в плохом судействе, если твоя команда не может удержать 4:0 после первого матча. Но факт в том, что ошибки Айтекина впрямую повлияли на вылет «ПСЖ» – парижане заслуживали пробивать хотя бы один пенальти, «Барса» же два своих исполнила в очень спорных ситуациях. «ПСЖ» пожаловался в УЕФА, обратив внимание сразу на восемь моментов, автор петиции (более 250 тысяч подписей) с требованием переиграть матч нашел два десятка ошибок. Очевидно, будь в этой игре другой арбитр, «ПСЖ» прошел бы дальше. Пусть и с превеликим скрипом и разгромным поражением.

«Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов

В следующей ЛЧ «ПСЖ» уже стал безоговорочно первым в группе, одержав аж пять крупных побед и забив 25 голов – досталось даже «Баварии». Варианты перед жеребьевкой: «Базель», «Челси», «Ювентус», «Севилья», «Шахтер», «Порту» и «Реал». При всем уважении к остальным клубом – лишь «Юве» и с натяжкой «Челси» могли быть потенциально опасны для парижан. Ясно было, что самый тяжелый соперник здесь – мадридский клуб.

Дальше вы все знаете. Он в итоге и выпал. Жребий вновь не пощадил Эмери.

Травма Неймара

1:3 на «Сантьяго Бернабеу», как и 1:6 на «Камп Ноу» – не объяснишь исключительно судейскими ошибками, хотя ясно, что судейство Рокки в Мадриде должно было быть более объективным. Но тут Эмери справедливо критиковали за различные решения до и во время матча. Понятно, что вся его дальнейшая карьера в «ПСЖ» фактически зависит от одной лишь игры, которая будет сыграна 6 марта. Отыгрывать парижанам придется два мяча.

А тут бах, и травма Неймара. Конечно, в дерби с «Марселем» всякое может случиться, но к этому моменту счет был 3:0, да и соперника не обвинишь – бразилец просто очень сильно и неудачно подвернул ногу. Говорят, Неймар выбыл на три недели и с «Реалом» точно не сыграет. Ну как же так?

Эмоциональный фон

Очевидно, что в «ПСЖ» Эмери не чувствует себя спокойно. Буквально каждый месяц возникают новые слухи о смене тренера: то руководство ведет переговоры с Аллегри, то рассматривает Хайнкеса, то зовет Моуринью, то договаривается с Луисом Энрике. В шорт-листе есть Конте и даже Виллаш-Боаш. А уж учитывая, что центральная фигура в «ПСЖ» – Неймар, и именно ему будет прощаться все что угодно, становится ясно, что надолго баск в клубе не задержится. Эмери – настоящий футбольный фанатик, парадокс, что это не всегда хорошо для личных взаимоотношений, а с Неймаром, как почти со всякой большой звездой, ужиться непросто. Эти двое сейчас уж точно не на одной волне.

Бразилец вообще причастен ко всем невезениям Эмери в «ПСЖ». Если б не сумасшедшая форма Неймара, не было б никаких 1:6 на «Камп Ноу». А играя уже за французский клуб, в первом матче с «Реалом» ничего результативного он не сделал. Во втором – не сыграет вовсе. Про эмоциональный фон уже сказано. Из-за Неймара у Эмери в команде все ниже падает авторитет.

Жаль. Сумей они ужиться, вопросов о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов не возникло бы вовсе.

Дзюба прав: Эмери — тренеришка