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    «ПСЖ» страшно не везет с Лигой чемпионов. И не только в этом году


    4.3
    Голосов: 3
    26.02.2018 20:05
    Весь свой фарт Унаи Эмери израсходовал на три Лиги Европы.

    Несмотря на провал в России, Унаи Эмери уже вошел в историю европейского футбола. Он выиграл три подряд еврокубка с «Севильей», а сейчас тренирует суперклуб с самым сильным футболистом после Месси и Роналду. Конечно, Эмери совсем не безгрешен в «ПСЖ». Но очевидно, что в Париже ему во многом жутко не везет.

    «Барселона» в 1/8 финала Лиги чемпионов

    Конечно, совершенно ни к чему было играть вничью с «Лудогорцем» на групповом этапе, тогда бы на «Барселону» влетел «Арсенал», а «ПСЖ» бы выиграл группу. Но, судя по жеребьевке, угодил бы на «Баварию», которая влепила «канонирам» 10:2 по сумме двух встреч. Но даже со второго места у «ПСЖ» были вполне проходимые варианты – «Наполи», «Атлетико», «Боруссия», «Лестер» и «Ювентус» («Монако» не в счет). Нет же, нужно было получить в соперники именно «Барсу», с которой у Эмери и так тяжелая история встреч.

    Дениз Айтекин

    Вряд ли стоит искать оправдания в плохом судействе, если твоя команда не может удержать 4:0 после первого матча. Но факт в том, что ошибки Айтекина впрямую повлияли на вылет «ПСЖ» – парижане заслуживали пробивать хотя бы один пенальти, «Барса» же два своих исполнила в очень спорных ситуациях. «ПСЖ» пожаловался в УЕФА, обратив внимание сразу на восемь моментов, автор петиции (более 250 тысяч подписей) с требованием переиграть матч нашел два десятка ошибок. Очевидно, будь в этой игре другой арбитр, «ПСЖ» прошел бы дальше. Пусть и с превеликим скрипом и разгромным поражением.

    «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов

    В следующей ЛЧ «ПСЖ» уже стал безоговорочно первым в группе, одержав аж пять крупных побед и забив 25 голов – досталось даже «Баварии». Варианты перед жеребьевкой: «Базель», «Челси», «Ювентус», «Севилья», «Шахтер», «Порту» и «Реал». При всем уважении к остальным клубом – лишь «Юве» и с натяжкой «Челси» могли быть потенциально опасны для парижан. Ясно было, что самый тяжелый соперник здесь – мадридский клуб.

    Дальше вы все знаете. Он в итоге и выпал. Жребий вновь не пощадил Эмери.

    Травма Неймара

    1:3 на «Сантьяго Бернабеу», как и 1:6 на «Камп Ноу» – не объяснишь исключительно судейскими ошибками, хотя ясно, что судейство Рокки в Мадриде должно было быть более объективным. Но тут Эмери справедливо критиковали за различные решения до и во время матча. Понятно, что вся его дальнейшая карьера в «ПСЖ» фактически зависит от одной лишь игры, которая будет сыграна 6 марта. Отыгрывать парижанам придется два мяча.

    А тут бах, и травма Неймара. Конечно, в дерби с «Марселем» всякое может случиться, но к этому моменту счет был 3:0, да и соперника не обвинишь – бразилец просто очень сильно и неудачно подвернул ногу. Говорят, Неймар выбыл на три недели и с «Реалом» точно не сыграет. Ну как же так?

    Эмоциональный фон

    Очевидно, что в «ПСЖ» Эмери не чувствует себя спокойно. Буквально каждый месяц возникают новые слухи о смене тренера: то руководство ведет переговоры с Аллегри, то рассматривает Хайнкеса, то зовет Моуринью, то договаривается с Луисом Энрике. В шорт-листе есть Конте и даже Виллаш-Боаш. А уж учитывая, что центральная фигура в «ПСЖ» – Неймар, и именно ему будет прощаться все что угодно, становится ясно, что надолго баск в клубе не задержится. Эмери – настоящий футбольный фанатик, парадокс, что это не всегда хорошо для личных взаимоотношений, а с Неймаром, как почти со всякой большой звездой, ужиться непросто. Эти двое сейчас уж точно не на одной волне.

    Бразилец вообще причастен ко всем невезениям Эмери в «ПСЖ». Если б не сумасшедшая форма Неймара, не было б никаких 1:6 на «Камп Ноу». А играя уже за французский клуб, в первом матче с «Реалом» ничего результативного он не сделал. Во втором – не сыграет вовсе. Про эмоциональный фон уже сказано. Из-за Неймара у Эмери в команде все ниже падает авторитет.

    Жаль. Сумей они ужиться, вопросов о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов не возникло бы вовсе.

    Дзюба прав: Эмери — тренеришка

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, football365.fr, fourfourtwo.com
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +42

      Дима97 28 февраля 2018, 18:51

      шансы есть и не плохие,ПСЖ может и справиться если проявит характер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      сасас 27 февраля 2018, 18:36

      Просто пысыжэ конченая команда

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8

      AndrewAndrew > сасас 27 февраля 2018, 21:14

      Не согласен. Тут про них есть хорошая статья
      http://worldcup.com.ua

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 27 февраля 2018, 10:48

      Правильно говорят: "Везет сильнейшим" и кто больше хочет победить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 27 февраля 2018, 07:48

      Впереди ответка, а на своём поле они очень сильны, достаточно будет и 2-0. С таким составом потеря Неймара некритична. В 2 форварда сыграют, ну или Ди Мария выйдет в атаку на фланг. Интересно, что напишет автор, если Париж порвёт Реал ))

      -1
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      Рейтинг: +348

      343443 27 февраля 2018, 07:27

      просто нужно играть

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 27 февраля 2018, 02:06

      Посмотрим что будет .Это мы со стороны видим игроков, и знаем их скилы. А то что внутри команды творится .. кто его знает. Но неймар все-таки очень странный тип. В барсе ему не позволяли столько. потому что и у барсы уровень повыше чем у псж, в плане контроля, правил и в целом.. играть за такой клуб это уже круто, так там были и месси и другие крутые игроки. А тут псж, считай новый клуб, любые капризы и бабки... кто там вообще правит в клубе то? явно не тренер и не директора, только шейх этот? я думаю ему плевать на всю атмосферу в клубе. Я денег дал? дал, где ЛЧ ? думаю только такие разговоры там и все.. Неймар очень крутым мог бы стать, но ... с таким характером даже роналду кажется милым пай мальчиком. Хуже может только балотели какой, но он дурачек походу просто. А неймар же должен когда-то начать думать головой)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 27 февраля 2018, 00:05

      что делать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 26 февраля 2018, 22:16

      да с таким составом о каком может невезении идти речь,просто нужно играть как в последний раз!!!!

      2
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