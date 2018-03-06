Сын президента Либерии играет за «ПСЖ». Растет новая звезда

Хорошо, когда твой отец – обладатель «Золотого мяча».

В 1995 году либерийский нападающий Джордж Веа получил «Золотой мяч». Он стал первым игроком не из Европы, которому вручили подобную награду. Главными клубами в карьере Веа были «Монако», «ПСЖ» и «Милан». Он выигрывал чемпионаты и кубки, а после окончания карьеры ушел в политику. Веа стал президентом родной Либерии, которой до этого всячески помогал. О тяжелой политической борьбе бывшего игрока можно подробно почитать здесь.

Джордж Веа дает своим сыновьям устроить правильную футбольную жизнь. Хорошие отношения с «Миланом» и «ПСЖ» способствовали хорошему пиару. Его сын Джордж четыре года провел в молодежке «Милана», а в 2014 году сыграл два матча за вторую команду «ПСЖ». Закрепиться на таком высоком уровне не удалось, поэтому 30-летний игрок сейчас катается по клубам уровня «Турса» и «Лозанны».

Зато большие перспективы у его брата Тимоти. Как и младший Джордж, Тимоти Веа играл за юношескую сборную США и даже за нее забивал. В матче плей-офф против Парагвая на чемпионате мира до 17 лет Веа оформил хет-трик. Это достижение стало первым в истории среди американских футболистов в играх на вылет. Веа – всего третий игрок из США, который забивал три гола за матч на юношеском чемпионате мира. До этого подобное удавалось Джудану Куку и Фредди Аду.

Путь в футболе Тимоти Веа начинал в академии, которую возглавляет его дядя Майкл Дункан. Потом Веа воспитывал нью-йоркский «Ред Булл», а теперь Тимоти получил профессиональный контракт с «ПСЖ». 18-летний футболист подписал соглашение с клубом до 2020 года. И уже сыграл за основной состав. На 79-й минуте матча с «Труа» Веа сменил на поле Ло Сельсо. Смешанный состав «ПСЖ» с Дракслером в центре нападения уверенно выиграл в два мяча, но Веа свой шанс на гол не использовал.

Тимоти Веа мог играть за США, Францию, Ямайку или Либерию. Игрок без раздумий выбрал Америку. При этом Тимоти в совершенстве знает французский и английский, а также понимает слова на итальянском и голландском языках. Но если у его отца была страсть к политике, то хобби Тимоти – музыка. В начале 2017 года Веа записал шесть песен в домашней студии. Он поет и сочиняет песни, а в дальнейшем хочет открыть собственные студии в Либерии и Нью-Йорке.

В футбольном плане Тимоти тоже видит себя перспективным. «Думаю, смогу закрепиться в первой команде «ПСЖ». Я универсален, поэтому могу играть на фланге и в центре поля. Мой любимый игрок – Неймар. Было бы здорово выходить вместе с ним, Кавани и Мбаппе. Но даже тренироваться с такими футболистами уже очень важно», – рассказывал Веа еще перед началом этого сезона. Он отмечает, что репутация отца помогает ему играть лучше. Просто многие соперники заранее боятся Тимоти Веа и его способностей. И правильно делают.

Забивать с правой ноги этот парень умеет вот так:

text Публикация от text (@timothyweah) Окт 17, 2017 в 4:58 PDT

Еще у него прыжок на уровне Криштиану Роналду:

text Публикация от text (@timothyweah) Сен 13, 2017 в 11:12 PDT

И неплохая скорость:

text Публикация от text (@timothyweah) Фев 18, 2018 в 8:03 PST

Без помощи отца Тимоти Веа вряд ли взяли бы в «ПСЖ». Но раскрыть талант и стать по-своему хорошим игроком он сможет сам. Тем более что Джордж Веа сейчас занимается далекими от футбола вещами.

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