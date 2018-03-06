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    Сын президента Либерии играет за «ПСЖ». Растет новая звезда


    4.6
    Голосов: 5
    06.03.2018 18:40
    Хорошо, когда твой отец – обладатель «Золотого мяча».

    В 1995 году либерийский нападающий Джордж Веа получил «Золотой мяч». Он стал первым игроком не из Европы, которому вручили подобную награду. Главными клубами в карьере Веа были «Монако», «ПСЖ» и «Милан». Он выигрывал чемпионаты и кубки, а после окончания карьеры ушел в политику. Веа стал президентом родной Либерии, которой до этого всячески помогал. О тяжелой политической борьбе бывшего игрока можно подробно почитать здесь.

    Джордж Веа дает своим сыновьям устроить правильную футбольную жизнь. Хорошие отношения с «Миланом» и «ПСЖ» способствовали хорошему пиару. Его сын Джордж четыре года провел в молодежке «Милана», а в 2014 году сыграл два матча за вторую команду «ПСЖ». Закрепиться на таком высоком уровне не удалось, поэтому 30-летний игрок сейчас катается по клубам уровня «Турса» и «Лозанны».

    Зато большие перспективы у его брата Тимоти. Как и младший Джордж, Тимоти Веа играл за юношескую сборную США и даже за нее забивал. В матче плей-офф против Парагвая на чемпионате мира до 17 лет Веа оформил хет-трик. Это достижение стало первым в истории среди американских футболистов в играх на вылет. Веа – всего третий игрок из США, который забивал три гола за матч на юношеском чемпионате мира. До этого подобное удавалось Джудану Куку и Фредди Аду.

    Путь в футболе Тимоти Веа начинал в академии, которую возглавляет его дядя Майкл Дункан. Потом Веа воспитывал нью-йоркский «Ред Булл», а теперь Тимоти получил профессиональный контракт с «ПСЖ». 18-летний футболист подписал соглашение с клубом до 2020 года. И уже сыграл за основной состав. На 79-й минуте матча с «Труа» Веа сменил на поле Ло Сельсо. Смешанный состав «ПСЖ» с Дракслером в центре нападения уверенно выиграл в два мяча, но Веа свой шанс на гол не использовал.

    Тимоти Веа мог играть за США, Францию, Ямайку или Либерию. Игрок без раздумий выбрал Америку. При этом Тимоти в совершенстве знает французский и английский, а также понимает слова на итальянском и голландском языках. Но если у его отца была страсть к политике, то хобби Тимоти – музыка. В начале 2017 года Веа записал шесть песен в домашней студии. Он поет и сочиняет песни, а в дальнейшем хочет открыть собственные студии в Либерии и Нью-Йорке.

    В футбольном плане Тимоти тоже видит себя перспективным. «Думаю, смогу закрепиться в первой команде «ПСЖ». Я универсален, поэтому могу играть на фланге и в центре поля. Мой любимый игрок – Неймар. Было бы здорово выходить вместе с ним, Кавани и Мбаппе. Но даже тренироваться с такими футболистами уже очень важно», – рассказывал Веа еще перед началом этого сезона. Он отмечает, что репутация отца помогает ему играть лучше. Просто многие соперники заранее боятся Тимоти Веа и его способностей. И правильно делают.

    Забивать с правой ноги этот парень умеет вот так:

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    Публикация от text (@timothyweah)

    Еще у него прыжок на уровне Криштиану Роналду:

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    Публикация от text (@timothyweah)

    И неплохая скорость:

    text

    Публикация от text (@timothyweah)

    Без помощи отца Тимоти Веа вряд ли взяли бы в «ПСЖ». Но раскрыть талант и стать по-своему хорошим игроком он сможет сам. Тем более что Джордж Веа сейчас занимается далекими от футбола вещами.

    «ПСЖ» страшно не везет с Лигой чемпионов. И не только в этом году

    Дзюба прав: Эмери — тренеришка

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 5
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 9 марта 2018, 21:58

      главное чтобы не забил и не зазвездился

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 марта 2018, 20:07

      отец был игрочище конечно...

      0
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 7 марта 2018, 14:55

      Обычно природа на детях отдыхает, но видимо и в природе бывают исключения. Или просто сбой какой-то...

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 7 марта 2018, 07:35

      главное, чтобы слава не состроила козней и парень не зазвездился. а его батя - великий.

      0
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      Рейтинг: -1

      bunchokl 6 марта 2018, 21:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Заработок на футбольных ставках -> pro100stavki.ru

      -4
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 6 марта 2018, 20:54

      растет смена неймара

      1
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