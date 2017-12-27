Обладатель «Золотого мяча» стал президентом страны. Он очень долго к этому шел

Джордж Веа бросил спокойную жизнь после «Милана» и Лиги чемпионов, чтобы много лет бороться за власть в родной Либерии. И победить.

Две диктатуры

1980-е стали самыми тяжелыми в жизни Либерии. В стране правил военный режим Самуэля Доу, который самыми жестокими способами карал оппозицию. Особенно досталось метившей в президенты Элен Джозеф-Серлиф: едва она заявила о своих мыслях на президентство, как Доу отправил ее в тюрьму, где над ней жестоко издевались.

С приходом на президентский пост Чарльза Тейлора, ситуация не изменилась. Джозеф-Серлиф, которая сначала поддерживала Тейлора, теперь восстала против него. Гражданская война в Либерии на политической почве вспыхнула с новой силой. В это же время на полях Италии блистал лучший африканский футболист в истории Джордж Веа. В 1995 году нападающий «Милана» сенсационно завоевывает «Золотой мяч»: война в Либерии ненадолго затихает.

Джордж Веа едва не вывел родную сборную на ЧМ-2002, после чего закончил и приехал помогать своей стране в качестве политика. «Я вернулся в Либерию, чтобы подарить ей настоящую счастливую жизнь. У меня нет опыта политика, но есть чистые благие намерения», − заявил он тогда.

В это же время Веа начал активную кампанию против диктатора Тейлора: «Все, о чем думает Тейлор и его команда – это грязная нажива на войнах и разрухе. Они должны немедленно сложить полномочия». В течение следующих месяцев Веа наверняка не раз жалел, что пошел в открытую атаку на президента. У него отобрали бизнес, ограбили дом на берегу моря и угрожали смертью. Как только стало известно о том, что Тейлор готовит против него уголовное дело, Веа вынужденно уехал в Майами.

В США экс-футболист пробыл совсем недолго. После массовых восстаний и взятия ряда стратегически важных зданий, Чарльз Тейлор в 2003 году ушел в отставку и бежал из Либерии. Веа вернулся из Майами, начав президентскую кампанию.

«Я действительно не окончил школу и порой пишу с глупыми грамматическими ошибками. Но я тот человек, который искренне хочет поднять Либерию с руин, в которую страну вогнали ее предыдущие правители», − заявил Веа на съезде своих сторонников. Замученная войнами молодежь поверила бывшему футболисту, в то время как старшее поколение было за лидера «Партии Единства» − ту самую Элен Джозеф-Серлиф.

Победа, которая стала провалом

В первом туре Веа и его молодежь победили с убедительным преимуществом. Во второй раунд голосования также вышла Джозеф-Серлиф, но ее отставание выглядело слишком безнадежным. И тут происходит то, чего в Либерии не ожидал никто. Политически неопытный Веа расслабился и ослабил напор, а Джозеф-Серлиф усилила тональность популистских речей, обещая либерийским гражданам новые невиданные блага. И те ей поверили. По итогам второго тура Элен все-таки обошла экс-нападающего «Милана» и заняла кресло президента.

Это поражение стало для Веа полной неожиданностью. «В футболе я получил достаточно несправедливых «горчичников», но ни один из них не сравнится с фарсом, случившимся во втором туре. У нас есть доказательства, что Джозеф-Серлиф при поддержке западных наблюдателей устроила массовые фальсификации. Без них шансов на победу у нее не было», − заявлял Веа. На следующий день его сторонники провели крупную акцию протеста, захватив для митингов целые кварталы столицы Монровии.

Все ждали вердикта наблюдателей от ООН, но ничего неожиданного не случилось. Западные эмиссары отметили честность выборов и официально признали победу Джозеф-Серлиф. Веа оставалось лишь смириться. «Я заслуженно проиграл, ведь я не окончил школу, а моя соперница училась в Гарварде и занимала руководящие посты в ООН. Мне остается лишь принять поражение и начать усердно учиться», – сказал Веа, после чего вновь уехал в Америку.

Новые выборы

Элен Джозеф-Серлиф более 30 лет шла к президентскому посту, но результатов от ее восьмилетнего срока жители Либерии так и не увидели. По официальной статистике, за последние четверть века в результате гражданских войн погибли 300 000 граждан страны. Более 100 000 подростков записываются в экстремистские группировки и уже не возвращаются к нормальной жизни. Окончательно рейтинг Джозеф-Серлиф рухнул после того, как она ничего не смогла противопоставить лихорадке Эбола.

В 2014 году она выдвинула в Сенат кандидатуру своего сына. В качестве оппозиционера выступил Джордж Веа, жестко раскритиковавший президента и ее политику. Это был идеальный момент для реванша, которого экс-футболист добился в эффектном стиле. За его выдвижение в Сенат проголосовало более 80% избирателей, за сына Джозефа-Серлифа – только 9%. В октябре президентские полномочия Джозеф-Серлиф заканчиваются.

«За те 12 лет, что прошли с момента моего поражения, я многому научился. Я съездил в США, где обучился государственному управлению, уголовному делу, менеджменту и политологии. Я сидел за одной партой со студентами первого курса, но я и они чувствовали стеснение лишь на первых порах. Я многое переосмыслил, значительно вырос в политическом плане и готов к решающему шагу, чтобы изменить жизнь Либерии», – утверждает Веа. Газета National Accord сообщает, что теперь он все-таки победил.

UPD от 27.12.17

Сегодня Веа официально стал президентом Либерии. Во втором круге президентских выборов легендарный футболист победил своего конкурента в 12 из 15 округов. В своем твиттере Веа поблагодарил народ Либерии за оказанную ему честь.