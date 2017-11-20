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  • Лучший итальянец этого сезона. Недавно его все ненавидели, а сейчас он забивает больше Месси

Лучший итальянец этого сезона. Недавно его все ненавидели, а сейчас он забивает больше Месси

28 мая 2014 Чиро Иммобиле запомнит надолго. В этот день стало известно, что его «Торино» сыграет в Лиге Европы после отказа финишировавшей шестой «Пармы». А через несколько дней бомбардир согласился на переход в дортмундскую «Боруссию», которая заплатила за него 20 млн евро. «Я очень счастлив, что Чиро выбрал именно наш клуб. Он – настоящий воин по характеру. С нетерпением жду возможности поработать с ним», − говорил Юрген Клопп. Тренер был готов отправить на фланг Пьер-Эмерика Обамеянга, чтобы освободить центр нападения для такого новичка. Но уже в предсезонке появилось нехорошее ощущение: что-то идет не так.

Иммобиле выглядел инородным телом в быстрой техничной игре «шмелей» и за весь чемпионат забил всего трижды. Довольно быстро свою ошибку при выборе команды понял и сам Чиро. «Немцы – удивительно холодный народ. Я в команде уже несколько месяцев, но меня до сих пор никто не позвал в гости», − сокрушался Чиро.

Немецкие журналисты открыто называли Иммобиле отшельником, который сторонится любого общения с коллегами. После матчей Чиро поскорее спешил в автобус, пока остальные футболисты делились впечатлениями от прошедшей игры.

Еще одна причина провала Иммобиле в Германии − язык: «Когда я приехал в Дортмунд, я не знал немецкого. Мне было тяжело найти общий язык с партнерами да и клуб не особо помог мне преодолеть барьер. «Боруссия» так и не наняла мне репетитора». Иммобиле предпринял попытку самостоятельно изучения языка, но от его произношения и сложности только больше расстраивался: «Немецкий язык настолько тяжелый, что его невозможно выучить».

Все это не понравилось Клоппу, и в начале 2015-го он усадил итальянца на лавку и вернул Обамеянга в центр нападения. Результаты тут же пошли в гору: «Боруссия» вышла из зоны вылета и поднялась на седьмую позицию. Но из-за хлипкого старта Клопп все равно уходил, что было для Иммобиле скорее хорошей новостью. «Меня неприятно удивило то, как мало мы работали над тактикой. Видеоразборам Юрген отводил не более 20 минут, что крайне огорчало меня. Кроме того, никакой моральной поддержки Клопп мне не оказывал. Я оставался один на один со своими проблемами».

Но с приходом Томаса Тухеля стало только хуже. Новому тренеру Иммобиле не понравился сразу – в первую очередь из-за отношения к немецкому языку. Тухель запретил Чиро общаться с командой через переводчика, приказав тому немедленно сесть за немецкий. Форвард протестовал и не находил поддержки у партнеров. В самолете, летевшем в Японию на товарищеские матчи, Иммобиле сидел отдельно от остальных игроков.

Прилетев на острова, «Боруссия» сделала командное фото. И там присутствовали все, кроме Чиро: нападающий закрылся в своем номере, ссылаясь на необходимость акклиматизироваться в Японии. Когда же журналистам удалось вызвать Иммобиле на откровенный разговор, Чиро буквально взорвался громкими эпитетами. «Я и моя жена несчастливы в Дортмунде. Здесь очень холодный климат, который нам не подходит. Никто из партнеров не оказывает нам поддержку, а тренер сознательно отрезает меня от коллектива», − после таких слов с судьбой Иммобиле была предрешена. Тухель вышвырнул нападающего из команды. Чиро полетел в Испанию подписывать контракт с «Севильей».

Там Иммобиле улыбался и охотно общался с болельщиками и журналистами во время своей презентации. «Первые впечатления – самые положительные, они проявляются даже в мелочах. В Германии принято ужинать в 19:00, в то время как в Испании – в 23 часа. Мне это больше по душе. В «Севилье» я хочу стать частью команды-семьи, где все друг друга поддерживают − этого мне очень не хватало в Дортмунде». Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери также сиял от счастья на пресс-конференции. По его мнению, Иммобиле – тот нападающий, который может полноценно заменить Карлоса Бакку.

На этом все хорошее для Чиро закончилось. В одном из первых контрольных матчей «Севилья» играла с «Уотфордом». В страшном столкновении с защитником Иммобиле заработал перелом носовой перегородки. Когда же он восстановился, в «Севилье» уже феерили Фернандо Льоренте и Кевин Гамейро. Для итальянца просто не находилось места, хотя периодически он все-таки выстреливал. Например, забил «Реалу» победный гол и приблизил отставку Рафы Бенитеса.

В январе руководство «Севильи» выкупило права на Чиро, чтобы отдать его в аренду в «Торино». Тысяча человек приветствовала своего кумира в аэропорту, Иммобиле был тронут. «Я вернулся! Я дома!» − воскликнул Чиро под всеобщие овации. Но он был уже не тот. 5 голов за вторую половину сезона-2015/16 не убедили руководство продлить аренду. Фанаты не возражали.

Когда президент Клаудио Лотито выделил за такого игрока 9 млн евро, на него смотрели как на идиота. Но тот, кажется, видел что-то, чего не заметили все остальные. Уже второй сезон подряд Чиро демонстрирует феноменальные показатели результативности, что приводит к новым невероятным слухам.

«Недавно мы общались с агентом и услышали, что «Челси» и «Шанхай Тэллейс» хотят потратить на меня 70 млн евро. Всю дальнейшую беседу мы с ним от души просмеялись. Эти слухи не соответствуют действительности», − успокоил Иммобиле.

15 голов и 6 голевых в этом сезоне − в мире есть игроки, которые не показывают таких цифр, но за которых платили 70 млн. Значит, эти слухи не такие нелепые.

Италия. Серия А Италия Лацио Боруссия Д Торино Севилья Иммобиле Чиро Клопп Юрген Тухель Томас
Комментарии (5)
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Татарин за ЦСКА
1511173836
Удачи,Чиро
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DOCTOR PENALTY
1511185959
Невозможно понять человека не зная ситуацию изнутри, но однозначно видно, что Иммобиле хочет играть. Поэтому хочется пожелать ему учесть немецкие уроки в Испании и добиться успехов.
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Su27Flanker
1511222910
Лучший итальянец этого сезона? В матчах против швеции он это показал...Думаю он в ноябре всем все доказал . При всей моей симпатии к лацио, думаю иммобиле уже столько не забьет как в сентябре и октябре
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Danish Dynamite
1511245564
Иммобиле означает не двигающийся? Если это лучший итальянец, то мне жаль сборную Италии.
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