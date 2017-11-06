«Валенсия» сейчас лучше «Реала» и «Атлетико». Как ей это удалось?

Баланс

Разговор о любой организованной системе начинается с персоналий. Рабочий материал, из которого выстраивается крепкая конструкция – дело сугубо индивидуальное для каждого архитектора. Да, хороший мастер заставит и свинцовую лодку поплыть, но гораздо лучше, когда он занимается подбором материалов под себя. В «Валенсии» это дело коллективное. Плод общих трудов гендиректора Матео Алемани и штаба Марселино Гарсии Тораля.

Как бы то ни было, бэт-кредиткой левантийцы в этом сезоне размахивали только по большой надобности. Пришли вратарь Нету, не потянувший АПЛ центральный защитник Габриэль Паулиста и, конечно, Симоне Дзадза. О последнем мы еще обязательно поговорим отдельно.

Зато аренд набрали целый вагон. И глядя на то, как раскрываются те же Андреас Перейра из «Манчестер Юнайтед» и Гонсалу Гедеш из «ПСЖ», можно только похвалить скаут-службу. Мурильо же и Кондогбия оказались не особо нужны «Интеру» и вот тут есть один интересный момент. Марселино недавно сказал, что изначально должен был возглавить «Интер», но что-то пошло не так. Но наработки и связи остались, а не будь этой истории с «нерадзурри», опорную зону – Мурильо хорош, но все же не так важен – держал бы кто-то другой.

Главнейший итог этого пункта – отсутствие вымученных покупок и поступательная работа под систему своего тренера. Чтобы ему не пришлось строить свинцовую лодку.

Физика

Теперь о методах работы главного тренера Марселино Гарсии Тораля. Он предпочитает игру с высоким уровнем командного движения, поэтому молодой и быстрый состав новой «Валенсии» подходит ему как нельзя лучше. Скорость на флангах как обороны (Монтойя и Гайя), так и атаки (Перейра, Гедеш, Солер) позволяет мгновенно выходить в наступление при удачном прессинге и максимально использовать свободные участки поля. Но это накладывает определенную ответственность и на остальных игроков, уступающих фланговикам в природной скорости.

Лучшая иллюстрация отношения Тораля к физике − цитата капитана Дани Парехо о том, что при Марселино он сбросил пять килограмм. Хотя это далеко не самый бегающий игрок. Парехо – классический плеймейкер, чья ценность как футболиста в уме и способностях к мгновенным решениям. Но для того, чтобы в командной системе работали все шестеренки, ему пришлось стать мобильнее. Игрок, не готовый отрабатывать и много перемещаться, в этой «Валенсии» не задержится.

К тому же, без хорошей физической подготовки команда встретит свой (неизбежный) спад раньше, чем накопит достаточный очковый запас, чтобы перевести дыхание. На бумаге звучит просто, но требуется приложить немало усилий, чтобы такая физуха стала рабочей привычкой. Помните, как задыхался «Ливерпуль» в первые месяцы прихода Юргена Клоппа? Вот-вот.

Построение

На первый взгляд, тут боевая классика – 4-4-2. Даже странно для Примеры. Придется присматриваться еще пару раз. Учитывая любовь «Валенсии» к прессингу и контратакующим выпадам, можно назвать ее чем-то вроде испанского «Лестера» Дортмунда.

По ходу игры схема может меняться как на ромб – Парехо уходит выше, Кондогбия остается в зоне «якоря» – так и на «испанку» 4-2-3-1, когда кто-то из нападающих выступает в роли атакующего плеймейкера или глубоко придерживает мяч, ожидая забегов в свободные зоны. И Дзадза, и Родриго технически – и особенно интеллектуально – прекрасно оснащены для выполнения подобных функций. Но главное – это все-таки командное движение.

Компактная оборона

Как же вся эта красота реализуется на практике? Начнем с защиты. Вообще это не сильнейшая сторона «Валенсии» или любой другой команды, играющей в столь агрессивной манере. Но это не значит, что Марселино и его штаб не уделяют этому внимание. Напротив, построение оборонительного движения у него едва ли не важнейший элемент игры.

«Валенсия» двигается всей командной как вертикально, так и горизонтально. При этом фуллбэки всегда располагаются шире, чем фланговые полузащитники. Но если атаки «мышей» варьируются по ширине в зависимости от ситуации на фронте, то в обороне все строго. Монтойя с Гайей остаются страховать фланги, в то время как Перейра, Гедеш и Солер (зачеркнуть одного лишнего) двигаются ближе к центральной зоне, позволяя опускаться Парехо и Кондогбия. Дзадза и Родриго, при большой необходимости, могут опускаться до центрального круга и ниже.

На Кондогбия вообще лежит важнейшая задача – зашивать дырки, если порвется ткань компактной обороны. И он прекрасно с этим справляется. По большей части. Не просто так уже было заявлено о том, что он будет выкуплен у «Интера» насовсем.

Идея такого оборонительного построения заключается в том, что сопернику становится тяжело продираться через густой центр поля, и он вынужден переводить на фланг. Там же, в случае перехвата, остаются огромные пласты свободного пространства за спиной, которым «Валенсия» обязательно воспользуется. Тут уже в дело вступает физика.

Прессинг и контрпрессинг

Грамотный прессинг – залог успешной контратаки. А самый грамотный прессинг тот, при котором мяч отбирается у соперника сразу по получении. Марселино, конечно, не Клопп, и «Валенсия» не бросается на соперника всей мощью. Тем не менее, каждое звено готово к такому развитию событий и располагается: а) максимально неудобно для соперника; б) с прицелом на потенциальную контратаку в случае отбора.

Четверо игроков всегда прессингуют на чужой половине поля, не давая сопернику развивать позиционную атаку. Это приводит к необходимости сделать рискованную передачу, которая уходит – помним о компактной обороне – чаще всего на фланг. В результате создается неплохая возможность для перехвата и развития собственной атаки.

Минус этого подхода состоит в его трудоемкости и как бы Марселино не колдовал над физической формой, плановые спады наступают уже по ходу матча. Отсюда и неспособность «Валенсии» спокойно удерживать счет. Но силы и тактический атакующий потенциал вовремя позволяют его приумножать – вспомним хотя бы сумасшедшие 6:3 с «Бетисом».

Разумеется, большая часть нагрузки приходится на фланговых игроков, что создает явную необходимость ротации. Перейра и Гедеш могут меняться флангами, а при необходимости правого полузащитника подменит один из самых талантливых фрешменов Примеры Тони Лато. Он же и Начо Видаль выступают вариантами подмены для Монтойи с Гайей, статистически пробегающих больше всех за матч.

Дзадза и Родриго

О расцвете Симоне Дзадза сейчас говорят все. Он в какой-то мере повторил путь Гонсало Игуаина. Тоже смазал важнейший пенальти в жизни, после чего взялся за голову и вышел на лучшую форму. Правда, у Симоне был еще кошмарный период застоя в «Вест Хэме». Но сейчас он второй снайпер Ла Лиги после Месси и человек с пугающим КПД. О том сезоне можно смело забыть.

А вот о чем забывать нельзя, так это о том, что атакующая линия «Валенсии» не держится на одном итальянце. Говорим Дзадза, подразумеваем Родриго. Говорим Родриго, подразумеваем Дзадза. И только так. На сегодняшний день это лучшая пара форвардов в чемпионате. Неплохо, конечно, для чемпионата, где форвардов редко ставят в пары, предпочитая 4-2-3-1 или 4-3-3. Но не в этом суть.

Суть в уникальной комбинации технических качеств с выдающимся футбольным интеллектом обоих. Они сыгрались так, будто провели вместе не один сезон, без проблем выполняя взаимную подстраховку и плановую смену ролей. Каждый из них способен упасть глубже и вовремя сыграть спиной, придержать для другого мяч и никогда позиция впереди не окажется незанятой. Другими словами, они оба выполняют ключевые функции современного форварда, играя и как завершители, и как нападающие поддержки. А ведь на подмене есть еще вполне себе прекрасный Санти Мина.

Идеология

Не самый очевидный пункт. Но самый важный для подведения итогов. Помните сильную «Валенсию»? Не эту. Прошлую. Ту, что регулярно участвовала в Лиге чемпионов. Воспитала Вилью, Сильву и еще две полные коробки талантливых игроков. Может, даже «Валенсию» с Висенте, Барахой и Албельдой.

У тех команд было свое лицо. Если попросить зрителя тех времен описать «Валенсию» несколькими словами, он скорее всего начал бы говорить о скорости, атакующем потенциале и мощных контратаках. Возможно, немного пожаловался бы на оборону. Ничего не напоминает?

Несколько сезонов подряд правление клуба воровала чуждую технологию. Ни Гари Невилл, ни Чезаре Пранделли не имеют и не захотели иметь ничего общего с валенсийской identity. Они затеяли революцию там, где на самом деле нужна была реновация. Пако Айестаран же попал в ситуацию, где нужно исправлять слишком много ошибок в слишком короткий срок, а ситуационный и плановый менеджмент все-таки очень разные вещи.

Марселино Гарсия Тораль – тот человек, чье понимание футбола идеально вписывается в шаблон, который мы привыкли называть «Валенсией». Ему дали время и возможность сделать команду снова похожей на себя, и это сработало. Разумеется, никто не отменял спады и травмы, никто не отменял «Барселону», «Реал» и «Атлетико». Но когда видишь «Валенсию» где-то наверху, понимаешь, что все идет так, как, наверное, и должно быть.